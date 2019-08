HCA Festival: Par fra Nyborg fandt omsider en p-plads, og så skete der noget helt uventet

Da Britta Steffensen og Kai Kristensen kørte fra Nyborg til Odense for at gå på festival og efter en hel del besvær havde fundet en p-plads, skete der noget ret så overraskende: De fik tilbudt hver et spejlæg.

Det er ikke et nyt tiltag til at mildne humøret hos hårdtprøvede bilister. Næh, det er kunst. Jesper Aabille sad en gang og tegnede lidt for sjov, lidt af kedsomhed. Ud af det løse tegneri kom en idé: En træskulptur, som Jesper Aabille stikker ild i. Og så kan han anbringe en pande på skulpturen, hvorpå han spejler æg, som han tilbyder de forbipasserende. Såsom de just parkerede og arriverede Britta og Kai fra Nyborg, der med stor fornøjelse indtog hvert et kunstnerisk spejlæg og således fik en uforglemmelig start på deres festival-dag.

Hver dag spejler Jesper Aabille æg, indtil skulpturen brænder ned, og så begynder han forfra med en ny skulptur næste dag som et minde om altings forgængelighed og om, at noget skal forsvinde, for at vi kan få noget at spise.

- Vi kan også kalde det en feel-good-version af "Den lille pige med svovlstikkerne", siger kunstneren, mens Britta og Kai fra Nyborg glade og fornøjede bevæger sig op i byen til nye overraskelser.

"Poetisk spejlæg" hedder Jesper Aabilles spiselige happening, der foregår foran Kunstbygningen Filosoffen. Onsdag-fredag kl. 12-17 og lørdag kl. 11-16.