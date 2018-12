H.C. Andersen-hotellet vil være større og højere

H.C. Andersen-hotellet har planer om at udvide kapaciteten til det dobbelte, og forleden sendte politikerne idéen i offentlig høring. Allerede nu melder Byforeningen for Odense, at det vil give en bedre sammenhæng i lokalområdet, hvis hotellet bliver både større og højere.

Grunden, som hotellet ligger på, er omfattet af museumslovens fortidsmindebeskyttelse, da der har ligget et kloster. Giver politikerne hotellet lov til at udvide, betyder det, at strækningen skal kortlægges, og så skal også Slots- og Kulturstyrelsen give lov til, at der bygges nyt på grunden.

- Det vil også klæde hotelbygningen at blive lidt højere. Da den blev bygget, måtte den ikke være højere end H.C. Andersens Hus, og derfor ser det nærmest ud som om, den er skåret over.

- Det er glædeligt, at der er så stor optimisme i byens hotelbranche, at HCA-hotellet også ønsker at udvide, siger udvalgsmedlem Anders W. Berthelsen (S).

- Nu sendes det i forudgående høring, og så skal vi se et konkret projekt, og hvad høringerne siger, inden vi kan tage endelig stilling, siger hun, og her er hun enig med de øvrige seks medlemmer af By- og Kulturudvalget, der alle stemte projektet videre.

Et nyt Hotel Odeon med 234 værelser i det centrale Odense dækker ikke byens behov for overnatning. Det mener ejeren af hotellet Radisson SAS H.C. Andersen Hotel, og det samme mener medlemmerne af By- og Kulturudvalget, der forleden nikkede til hotellets planer om at udvide til det dobbelte.

- Det har aldrig medvirket som rumdannende delelement. Hotellet er anbragt i området, som om det er placeret på en rigelig stor grund i en forstad til Odense. Nogle mere intime og fortættede gaderum omkring et klart defineret Sortebrødre Torv vil være at foretrække, frem for at det hele flyder sammen med p-pladser, brede gader og buskads som nu.

Byforeningen for Odense mener ikke, der er noget over jorden, som forhindrer opførelsen af flere værelser, så hotellet kan tilbagekapre titlen som Odenses største hotel. Ifølge foreningens formand Sharon Fisher kan foreningen lide tanken om, at hotellet, der blev indviet i 1982, får lov at bygge til i højden.

Ny plan laves om

Sharon Fisher undrer sig over, at forvaltningen for kun to år siden har godkendt en kommuneplan for området - kommuneplanen 2016-2028 - som ikke opfylder politikernes nuværende ønsker om tættere bebyggelse, og derfor støtter byforeningen i dette tilfælde, at lokalplanen laves om.

- Generelt mener vi i byforeningen, at planer skal overholdes, men ikke for enhver pris. Hvis de står i vejen for forbedringer i byen, skal de selvfølgelig laves om, siger hun og uddyber:

- Bybygninger er ikke en eksakt videnskab, for idealbilledet af en by ændrer sig hele tiden. Derfor er det vigtigt, at byens planlægning ikke stivner i ét sandhedsbillede, og det vil være mærkeligt at holde fast i gamle planer her, eftersom hele områdets kontekst er fuldstændig ændret, siger Sharon Fisher, der undrer sig over, at kommuneplanen 2016-2018 ikke tog hensyn til den nye, overordnede målsætning om en tæt og mere intim bymidte.

- Og der er nok ingen, som mener, at Hans Mules Gade ikke kan blive smukkere, siger hun.