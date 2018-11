H.C. Andersen Julemarkedet byder indenfor til nostalgisk jul

De to første weekender i december byder Odenses julemarked på en markedsplads inspireret af H.C. Andersens tid. På brostenene i det gamle kvarter finder besøgende juleboder, julesang og duften af julegodter. I år kan besøgende opleve nye tiltag. For eksempel kan de være med til at pynte "Folkets Træ", der står i Paghs Gård. Flettekunstnere fra Fletværket vejleder interesserede i at lave små, kunstneriske fortolkninger af julepynt, som kan hænges på juletræet. Ved Gøglerpladsen skaber Fletværket også værket "Snehimlen".

Hele byen er med

I år samarbejder julemarkedet som noget nyt med Team U-frivillig, der er en forening, som støtter udviklingshæmmede til frivillige jobs. Til julemarkedet har de frivillige en nøgleopgave i at give praktisk information til gæsterne, vise vej og sprede julestemning. For Odenses by- og kulturrådmand, Jane Jegind (V), er det positivt at inddrage lokale institutioner.

- Julen er en tid, hvor fællesskaberne er i centrum - og derfor er det også meget meningsfuldt, at vi i forbindelse med et stort, kommunalt arrangement som H.C. Andersen Julemarkedet inddrager forskellige grupper til sammen at skabe kultur og gode oplevelser i vores fælles by, udtaler hun i en pressemeddelelse.

I år kan besøgende også opleve ildgøgl, en gammeldags karrusel og den hollandske gåseparade i julemarkedets anden weekenden.