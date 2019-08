Gymnastikdamer søger leder

ÅSUM: Åsum Idrætsforening er på jagt efter en leder til foreningens omkring 20 gymnastikdamer , fortæller Henny Schack. I over 40 år har Jytte Storm været instruktør til alles store tilfredshed, men nu har hun ønsket at stoppe. Sæsonen er sat til at starte tirsdag den 3. september klokken fra 17 til 18 i den store sal i Havnens Gourmet, det tidligere Åsum Forsamlingshus, og sæsonen varer til sidste tirsdag i marts. Interesserede instruktører kan henvende sig til Henny Schack på telefon 29 20 76 23 eller mail, prebenschack@privat.dk. Samme dag starter klubbens yogahold fra klokken 18.30 til 20. /RAS