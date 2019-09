Hvor finder man sociale fællesskaber, når studenterhuen er i hus og venner og klassekammerater spredes for alle vinde? Hvordan forhindrer vi madspild og hvem har mod på at læse forfatterspirers tekster igennem og give konstruktiv kritik? Og er der egentlig nok steder i Odense, hvor unge kan udfolde deres kunstneriske kreativitet?

Den slags spørgsmål vil elever fra 3.a fra Mulernes Legatskole gerne stille og finde løsninger på i de kommende uger, hvor de deltager i et stort projekt om konstruktiv journalistik, RYK, der udfoldes på flere gymnasier i Odense, på Nordfyn og i Assens og Middelfart i samarbejde med Fyens Stiftstidende.

Eleverne skal selv prøve kræfter med journalistikken, når de skriver artikler om emner, som optager dem, og sammen med andre i lokalsamfundet vil eleverne finde frem til mulige konstruktive løsninger.

Torsdag var eleverne fra 3.a på besøg i mediehuset på Banegårdspladsen, hvor de fik et kig i maskinrummet bag de mange historier og mulighed for at præsentere deres egne artikel-ideer.

For 3.a begynder nu jagten på den gode historie og de kilder, der kan sætte spot på fællesskaber, kulturliv og klimaløsninger. De skal ud og finde mennesker, der har problemerne inde under huden og i gang med at skrive artikler om, hvad de ser og hører.

Her på Fyens Stiftstidende hjælper vi de unge mennesker på vej med sparring og idéudvikling, og inden længe vil det være muligt at læse nogle af elevernes artikler i avisen og på www.fyens.dk

I oktober afsluttes undervisningsforløbet med et arrangement kaldet "Løsningernes Rum," hvor eleverne selv skal stå i spidsen for et arrangement, der skal munde ud i nye løsninger på de problemer de har beskrevet.