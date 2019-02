Gymnasieelever skal lave arabisk kunst

Omkring 25 unge fra Odenses fire almene gymnasier får i de kommende måneder mulighed for at stifte bekendtskab med arabisk mønsterkunst, når en syrisk kunstner tager de kunstinteresserede elever under sine vinger.

Odense Katedralskole, Sct. Knuds Gymnasium, Mulernes Legatskole og Tornbjerg Gymnasium afholder i samarbejde fire årlige kunstakademier inden for blandt andet teater, litteratur, film og naturvidenskab. Dette års OS Kunstakademi dykker ned i traditionerne for arabisk mønsterkunst - en kunstart, hvor både passer og pensel skal i brug.

Når eleverne stifter bekendtskab med den arabiske mønsterkunst får de et større indblik i mellemøstlig kultur, samtidig med, at de får udvidet deres horisont med en disciplin og kunstart, de ellers ikke ville støde på.

Det er den syriske kunstner Muhammad Bilal Saudi, der står for undervisningen, der er et frivilligt tilbud uden for skoletiden. Han forventer, at gymnasieeleverne hurtigt lærer principperne i arabisk mønsterkunst.

- Mønstre er noget, vi har indlejret i os fra naturens side, og vi støder på dem hver dag uden at tænke over det. Som når vi ser et snefnug, en plante eller et hvepsebo, siger Muhammad Bilal Saudi, der har boet i Danmark i fem år.

Undervisningen starter den 7. februar og slutter i foråret med en udstilling af elevernes egne samtidsværker. Udstillingen kommer på skift rundt på de fire gymnasier.