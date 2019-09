Hvad er den dybere mening med at fylde hele byen med elektronisk musik hen over flere dage, og hvad kan jeg som +50-årig bruge Generator til?

- Vi er hyret af Odense Kommune til at lave en studiestartsfest, hvor det er hele Odense, der går sammen for at fejre de nye studerende. Det, I skal bruge Generator til, er dels at bakke op om de nye studerende og vise, at vi gerne vil have dem hertil. Og at vi er en ung by, der er åben for nye tiltag. Og dels til at komme ud og opleve byen og dens rum på en anden måde, for vi er ikke kun elektronisk dansemusik. Vi har også reggae og rock og nogle sjove tiltag som silent disco, burgerspisningskonkurrence og Fynsmesterskaberne i bilkort.

Hvis jeg skulle finde på at udvide min horisont, hvad kan du så anbefale?

- For eksempel vores Black Forest-scene (lørdag kl. 17-01): Vi pakker platan-pladsen foran Magasin ind i sort hegn, og vi har fået nogle lokale kunstnere til at udsmykke og pynte op. Der kommer nogle kvindelige dj's og spiller på den scene, og det bliver en på opleveren.

Hvad nu, hvis vi synes, det hele støjer for meget?

- Vi er i tæt kontakt med Lone Bjerre, der står for kommunale støjmålinger, og vi har fået klare meldinger om, hvor vi skal gå hen og aflevere nabobreve, som vi har været ude med. Hvis man bor helt tæt på, får man tilbudt en biografbillet, hvis man ikke vil være hjemme den dag, eller også har man fået tilbudt en billet, så man kan komme ned og være med i festivalen. Vi vil gerne stå for at være en samfundsansvarlig festival. Vi er her, og vi skal også kunne se naboerne i øjnene på mandag. Vi rydder pænt op efter os, vi sørger for ikke at støje for meget, og i år har vi hyret vores egen lydtekniker, der går rundt og måler på alle scenerne og tager lidt uden for byen og måler lyden der også. Og så er der en nabotelefon, man kan ringe til: 42 72 01 38.

I kommer også til at spærre af en del steder?

- Vi har været ret tidligt ude med skiltning om, at vi spærrer af og med nabobreve. Hvis en p-plads bliver spærret, har vi tilbudt, at vedkommende kan parkere et andet sted eller få et armbånd til festen.

Hvordan har naboerne taget mod jer?

- Vi har allerede delt 50 biografbilletter ud til søde naboer, der har sagt: "Nej hvor er det fantastisk. Vi bliver hjemme og overlever det, men hvor er det sødt af jer, at I kommer og giver os en billet". Andre kommer og siger til os: "Hvor er det fedt, at I laver noget. Vi tager i sommerhus, og så kan I holde en fest".

- Det hjælper altid at gå i dialog og få ryddet misforståelser af vejen. Mange tror, at fordi det er en tredagesfestival, så foregår det lige uden for deres vinduer hver dag. Men vi har et nyt venue hver dag. Lige så snart, vi får en dialog i gang, er folk meget forstående.

Ville det ikke være meget nemmere, hvis I var ét sted. Hvorfor flytter I scenerne rundt?

- Vi er her for at vise de nye studerende byen, og det gør vi bedst ved at bruge nogle nye områder hver dag, så vi gør det nyt og spændende. Og jeg kan da sige, at vi på nuværende tidspunkt har solgt dobbelt så mange billetter som på samme tid sidste år, så det er bare om at holde sig til.