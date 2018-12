Gryden i kog: Fremtiden er lys for Grønttorvet

Til trods for "Berlin-muren", der kløver bymidten i to dele, klynker køkkenchefen og cheftjeneren på Restaurant Grønttorvet ikke. Det skyldes i høj grad Odeons gæster, som ynder at spise på restauranten inden forestillinger eller koncerter.

Meget er vendt på hovedet, siden køkkenchef Benjamin Mosskov skiftede titlen som kok ud med køkkenchef på Restaurant Grønttorvet for syv år siden. Dengang var det velkendte etablissement primært et værtshus med mulighed for mad, mens det i dag er en restaurant med mulighed for øl. - Siden jeg tiltrådte som køkkenchef, har vi satset 100 procent på maden. At lave de klassiske danske retter fra bunden med små raffinerede forbedringer, som ikke stritter alt for meget. Jeg kan ikke begynde at servere stjerneskud med havskum og havtornsperler. Grønttorvet har nogle klassiske rammer, som forpligter. Vi har mange stamkunder, som jeg ikke skal skræmme væk, fordi mit kokke-ego skal pudses, siger Benjamin Mosskov. Han følger nøje med i, hvordan restaurations-miljøet udvikler sig i byen. Da han flyttede til Odense, var der 200 restauranter ifølge hjemmesiden Tripadvisor. Da han tjekkede sidst, var der 307. - Med de forbehold der måtte være, taler vi altså flere end 100 nye restauranter på syv år. Det betyder, at markedet er blevet presset, uanset hvilken type mad, man har på menuen, siger Benjamin Mosskov.

Ole Skov får sig en velfortjent pausesmøg sammen med Grønttorvets tredje ben, Christian Larsen. Foto: Simon Staun

Kamp om kunderne Som forbruger glæder han sig over de mange nye restauranter og magneterne Storms Pakhus samt Arkaden. - Der er alt for mange steder, jeg er nødt til at prøve at spise. Som forbruger kan man få nogle vilde oplevelser til virkelig lave priser, fordi så mange nye restauranter kæmper om at kapre kunder, siger Benjamin Mosskov. Det har den fordel, at han som kok er nødt til konstant at forbedre sig og optimere retterne. - Som kok tvinges man til at være på dupperne. Hvis man læner sig tilbage, bliver man lynhurtigt overhalet. Jeg er konstant på tæerne og tester mig selv for at følge med. Den udfordring kan jeg godt lide, siger Benjamin Mosskov. Det betyder blandt andet, at mange af de klassiske retter på menuen er finjusteret. - Når der er syv restauranter med klassisk dansk mad på menuen i Odense, er vi nødt til at skille os ud. Derfor opfandt vi Vægtergryden, som er Grønttorvets helt unikke sammenkogte mørbradgryde med øl. Derfor laver vi vores egne syltede sild, som jeg selv flår, syremodner og sylter. Det kan gæsterne godt smage. Man kan ikke længere springe over, hvor gærdet er lavest, siger Benjamin Mosskov.

Kinesiske børnehavebørn Ole Skov er tjener på femte år på Grønttorvet. Han konstaterer, at stedet er havnet i en finurlig situation, da restauranten både er ramt af markant modgang og medgang, som til en vis grad opvejer hinanden. - "Berlin-muren" på Thomas B. Thriges Gade, som afskærer os fra centrum, har uden tvivl betydet et fald i kunder. Især frokostgæster. Til gengæld har Odeon betydet, at vi får markant flere gæster i aftentimerne. Det er den helt klassiske med, at det, man mister på karrusellen, det henter man på gyngerne, siger Ole Skov. De engang så travle middagstimer bruger de ansatte på at forberede sig på rykindet senere på dagen. - Vi har til en vis grad vendt dagen på hovedet. Det bliver spændende at se, hvad der sker, når byen igen samles. Mit gæt er, at vi får rigtig travlt, så vi har faktisk allerede ansat en ekstra mand i køkkenet for at være på forkant, siger Benjamin Mosskov. Han lægger ikke skjul på, at han ser lyst på fremtiden for restauranten. - Jeg er yderst fortrøstningsfuld og tror, at Grønttorvet går ind i en virkelig god tid. Vi har været svineheldige med placeringen af Odeon, som fylder restauranten 100 aftener om året, siger Benjamin Mosskov. - Det nye H.C. Andersen-museum kommer med garanti også til at generere flere kunder. Selv om kineserne mildest talt sviner ukristeligt, er de trods alt med til at øge omsætningen. Der er mad overalt, når de er færdige. Det er som at servere for en flok børnehavebørn, siger Ole Skov og ler. Benjamin Mosskov kan ikke lade være med at komme med et par sjove eksempler på kinesernes mærkelige vaner. - Jeg har serveret tarteletter, hvor de spiste indmaden og vendte tarteletten på hovedet, fordi de troede, den var en form for skål. De har dyppet silden i HP Sauce eller putter karrysalat i vægtergryden. Først smadrer de retterne, og så tager de billeder af dem, siger Benjamin Mosskov og ler opgivende.

Fiskefilet skal smørsteges Blandt de mange nye restauranter i Odense er der få, som har samme fokus på danske retter som Grønttorvet. - Den, der kommer tættest på, er Klosterkroen, som både i indretning og på menukort slægter os på i mistænkelig grad. Vi tager det som et skulderklap, at de er så inspirerede af Grønttorvet. Det må betyde, at vi gør noget rigtigt, siger Benjamin Mosskov. Han fremhæver de fire retter, som udgør fundamentet på Grønttorvet: Pariserbøffen, stjerneskuddet, Vægtergryden og wienerschnitzlen. - Til frokost serverer vi også smørrebrød, men det er de fire retter, som er korsettet i menukortet. Vi kommer til at skifte ud i ny og næ, men de fire retter kommer vi formodentlig aldrig til at fjerne, siger Benjamin Mosskov. Ole Skov er enig i, at de ansatte skal værne om det, Grønttorvet står for. - Et stjerneskud skal ligne et stjerneskud. Fiskefileten skal steges i smør på panden i stedet for i frituregryden, og så skal vi opføre os forholdsvis pænt. Hvis Grønttorvet ikke klarer den, er det sgu vores egen skyld, siger Ole Skov.