- Kvalitet er kodeordet, og det handler ikke kun om maden. Det gælder i lige så høj grad om den faglærte tjener, der ved, hvordan man trancherer laks eller flamberer peberbøffen og Crêpe Suzetten. Vel at mærke inde ved bordene. De ansatte ved noget om vinene, de serverer. De klassiske dyder er i højsædet, og vores service skulle gerne skille sig ud. Det er måske gammeldags og lidt usexet, men hvis ikke "Den gamle kro" skulle værne om sådanne dyder, hvem skulle så? Vi kan ikke opfinde den dybe tallerken, men vi kan sørge for, at den altid er nyvasket og velpoleret, konstaterer Jens Møhring Madsen.

Han kunne fortælle, hvor synd det er for kroen. Men den historie gider han ikke bruge tid på. Han vil hellere fokusere på, hvad der gør "Den gamle kro" til et udsøgt sted at gæste.

Jens Møhring Madsen, der overtog kroen for 10 år siden med sin hustru Tina, har lige som resten af de ansatte forrygende travlt. Alligevel giver han sig tid til at fortælle, hvordan ét af byens absolut ældste spisesteder holder gryden i kog i en tid, hvor midtbyen er under ombygning, og der er skudt omkring 100 nye restauranter og spisesteder op på få år.

Når man træder ind på "Den gamle kro", står der hurtigt en tjener, som byder velkommen og tilbyder at tage overtøjet. Det serviceniveau er en af grundstenene for etablissementet, hvor der denne torsdag først på eftermiddagen er mere eller mindre fyldt med gæster. De fleste i færd med kaffen efter en frokost med kroens berømte smørrebrød.

I Fyens Stiftstidende skrev man efter åbningen i 1937, at meningen med "Den gamle kro" var: "At rejse et fortidsminde midt i byens hjerte. Et helle, hvor man for en kort stund kan finde lise i dagens travle gerning". Den beskrivelse passer meget godt 81 år senere.

Markedet for restauranter og spisesteder i Odense knopskyder kraftigt i disse år. Mens mange nye kommer og går, består en række gamle Odense-restauranter trods den stigende konkurrence. Vi har ladet en række restaurantejere give et bud på, hvorfor de stadig er her. Og hvordan fremtiden tegner sig."Den gamle Kro" er med sine mere end 300 år blandt byens ældste bygninger. Huset omtales første gang i 1683 og gennem årene har der bl.a. været skomager, frugthandel og bageri. I starten af 1900 blev huset brugt som konditori, og i 1920 overtog Mutter Sams beværtningen og åbnede "Mutter Sams Konditori". Her blev gæsterne betjent i to afdelinger - én for damer og én for herrer - og på 1. sal blev der indrettet værelser til logerende. Husets stamgæster var bl.a. dengang skuespillere fra det gamle Odense Teater, der lå på Sortebrødre Torv, samt den senere så berømte komponist Carl Nielsen, der spiste der en gang om ugen. I 1937 købte tobaksfabrikant Stokkebye huset, og efter en nænsom restaurering blev huset ført tilbage til det oprindelige bindingsværkshus og indrettet som restaurant. Huset i Nedergade blev inddraget, og restauranten blev udvidet og fik det nuværende navn: "Den gamle kro". Stokkebye udstyrede huset med værdifulde kunstgenstande og antikviteter, og "Den gamle kro" blev forvandlet til en stor seværdighed. I 1956 blev baggården og svalegangene restaureret og overdækket med rullende glastag, og i 1963 blev vinkælderen indrettet. 1. januar 1975 overtog Ann og Per Meyn kroen, og siden er der inddraget endnu et hus i Nedergade, som er bygget om til et moderne køkken. I 2001 blev der yderligere udvidet med en ny vinkælder til ca. 20 personer. 1. juni 2008 blev kroen overdraget til Tina og Jens Møhring Madsen.

Smertegrænsen er nået

Til trods for, at "Den gamle kro" til en vis grad er afskåret fra resten af byen og har lastbiler susende uden for på Overgade de næste halvandet år, er humøret nogenlunde højt.

- Jeg er optimist. Fordi vi har skåret vores udgifter til i forhold til den omsætning, der er. "Vi" gamle restaurationer har en fordel i forhold til de mange nye spisesteder, fordi vi ved, hvilke knapper der skal trykkes på. Rutinen gør faktisk, at vi er langt mere omstillingsparate. Vi sidder ikke på hænderne, men handler, siger Jens Møhring Madsen.

Antallet af ansatte er dog efterhånden stort set den eneste knap, der kan tages i brug.

- Det er pisseærgeligt at sige farvel til medarbejdere, men vi kan ikke skære ned på kvaliteten af råvarerne. Med vores renommé kan vi heller ikke begynde at opfinde alle mulige nye koncepter for at trække kunder til. Vi er kendt for vores smørrebrødsplatter og den høje kvalitet af a la carte-retter om aftenen. Vi kan ikke begynde at sælge frokostburgere eller brunch. Det kommer aldrig til at ske, siger Jens Møhring Madsen.

Han tror, at antallet af restauranter i Odense har passeret smertegrænsen.

- Da vi overtog stedet her for 10 år siden, var Odense - undskyld mig - en røvkedelig restaurationsby. Der var ikke en overflod af gode restauranter, men det er stukket fuldstændig af de seneste år. Det gjorde bestemt ikke noget, at antallet faldt med 10-20 procent. Der er ikke mange steder, hvor der bare er halvfyldt en tirsdag aften i februar. Man skal huske på, at de færreste steder har lige så travlt i månederne efter jul som før jul, siger Jens Møhring Madsen.