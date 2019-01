- Jeg får jævnligt besøg af gæster, som pludselig kommer i tanke om, at de har fået morgensuppe her for 40-50 år siden, siger Gitte Pedersen.

- De seneste uger har jeg arbejdet lidt mere end normalt på grund af julefrokoster. Fra fredag til søndag sov jeg nok samlet seks timer. Sådan er det at drive sin egen restaurant, og det brokker jeg mig ikke over, siger Gitte Pedersen.

Man kan roligt konkludere, at hun har knoklet. Restauranten har åbent seks ud af ugens syv dage, og som den eneste ansatte i køkkenet er det ikke usædvanligt, at hun møder klokken 12 og har fri klokken 22.

- I stedet for at pendle mellem de to steder, blev jeg fast kok her. Og da muligheden for at forpagte stedet opstod et år senere, slog jeg til, siger Gitte Pedersen.

Markedet for restauranter og spisesteder i Odense knopskyder kraftigt i disse år. Mens mange nye kommer og går, består en række gamle Odense-restauranter trods den stigende konkurrence. Vi har ladet en række restaurantejere give et bud på, hvorfor de stadig er her. Og hvordan fremtiden tegner sig.Bygningen på Dronningensgade, der huser Restaurant Cro'n, har været brugt til mange ting. Her har været barber, cigarforretning, værtshus, beboerhus og café. I 1956 åbnede Vestre Kaffebar, og dens første vært var støbegodshandler Kristian Hansen. Han blev senere afløst af Chr. M. Hansen, som ligeledes satsede på de kaffeglade gæster - blandt andet byens vinduespudsere. Et årti efter åbningen kom der dog andet og mere på menuen. Det sørgede køkkenchefen Elly for. Hun overtog kaffebaren i 1967, og efter en renovering åbnede et spisested, hvor der var åbent fra 5.00 morgen til midnat. Samtidig ændredes navnet til "Blomsten". I 1981 blev der lavet et kollektiv på stedet, og senere var der spisested med jazzmusik, inden Anne-Mette Paulli og Jaime Filipe drev deres restaurant CPR fra 2000 og to år frem. Herefter var menukortet igen domineret af danske retter, da Dorthe Cronhammer åbnede Restaurant Cro'n. I 2008 overtog husets kok, Gitte Poulsen, driften af Cro'n.

Restaurant Cro'ns lokaler er også kendt for at have huset morgenværtshuset "Blomsten". Foto: Simon

30 kilo flæsk på en dag

Konceptet på Cro'n har alle dage været klassiske danske retter. Kyllingesteg, dansk bøf, karbonader, flæskesteg og stegt flæsk er altid blandt favoritterne på menukortet.

- Jeg har ikke lavet det store om, siden jeg tog over. Enkelte retter er ændret en smule, men i grove træk forsøger jeg bare at perfektionere de klassiske retter. Nogle gange får jeg et tip fra en kunde, som fortæller mig, at hendes mormor syltede agurkerne på en bestemt måde. Så prøver jeg det af for at se, om jeg kan forbedre min opskrift, siger Gitte Pedersen.

De to storsællerter har alle dage været stegt flæsk og wienerschnitzler. Enkelte dage steges der 30 kilo flæsk, hvilket godt kan blive lidt ensformigt.

- Jeg har intet mod at stege flæsk. Men når man har stået i stegeos i seks timer, bliver det lidt trættende. Jeg kan godt lide de dage, hvor gæsterne både bestiller ugens ret og et udvalg af de klassiske retter. Det er rart at holde sig ajour med de retter, jeg måske ikke laver hver uge, siger Gitte Pedersen.

Alt er lavet fra bunden. Og ifølge Cro'n-kokken burde mange gøre sig selv den tjeneste at smage forskellen på færdiglavede retter og fra bunden-lavede retter.

- Jeg hører ofte, at folk siger, de eksempelvis ikke kan lide gule ærter. Min påstand er, at det skyldes, at de aldrig har smagt rigtige gule ærter. Det handler om at kende de respektive retters historie og vide, hvordan man tilbereder maden optimalt. De fleste kan også stege lever på panden, men de færreste ved præcist, hvordan man steger det, så det ikke bliver som at tygge i en skosål, siger Gitte Pedersen og ler.