TORNBJERG. Hvad var Grundtvigs syn på kvinder, og hvordan fik han indflydelse på billedkunsten? Det skal det handle om lørdag den 23 marts fra klokken 14 til 18 i Tornbjerg Kirkes sognelokaler. Her er der fælles lørdagshøjskole for Fraugde, Allerup, Davinde og Tornbjerg Sogne, hvor Lone Kølle Martinsen, ph.d. i historie, skal tale om kvindesyn, mens lektor Carsten Bach Nielsen skal tage sig af Grundtvig og kunsten. 150 kroner koster det at høre med, med kaffe og aftensmed med i prisen. Tilmelding på kirkekontoret, telefon 66 15 41 82, senest den 8. marts. /RAS