Groft hærværk: Varevogn ødelagt af eksplosion, der fik lamper i hus til at falde ned

Direktør i Allround må undvære en af sine firmabiler, da den blev ødelagt af voldsomt eksplosivt fyrværkeri nytårsnat. Braget fik lamper i hus til at falde ned.

Et brag overdøvede både raketter og batterier nytårsnat, hvor flere beboere på Plumsgade i Odense fik sig et chok.

Braget skyldtes endnu ukendte gerningsmænd, der lagde noget voldsomt eksplosivt fyrværkeri under en varevogn af mærket Hyundai i området, satte ild til lunten og forsvandt.

Eksplosionen ødelagde bilens elsystem, forruden, kølerhjelm, forskærm og ene dæk. Derudover blev forlygten i den ene side af bilen skubbet ud.

Varevognen tilhører virksomheden Allround Byg, og her fortæller direktør Morten Andreasen, at eksplosionen var så kraftig, at lamperne faldt ned fra loftet i den bygning, som varevognen var parkeret udenfor.

Morten Andreasen har efterfølgende talt med beboerne i huset. De kontaktede politiet, der dog ikke havde tid til at komme ud, oplyser han.

Da bilen holdt parkeret i et tætbebygget boligområde - en sidegade til Kochsgade - har Morten Andreasen lagt et opslag ud på Facebook i håb om at finde vidner, der kan føre frem til gerningsmændene.

Ifølge opslaget kunne braget fra det, Morten Andreasen kalder "en bombe", høres to kilometer væk.