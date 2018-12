Gratis julemad til udsatte i Odense

Julen er hjerternes - og mavernes - fest. For de fleste af os. Men det er ikke alle, der har råd til at fylde et køleskab med julegodter. Derfor donerer to initiativer julemad til udsatte danskere for at sikre, at alle får en god og mæt jul.

Den 24. december slår Netto i Benediktsgade butiksdørene op. Det er der ikke som sådan noget atypisk ved - bortset fra, at al maden på hylderne er gratis for udsatte. Hvis man er i klemme i julen, kan man i tidsrummet 9-12 fylde to Nettoposer med gratis mad til at forsøde juledagene. Det sker i samarbejde med Fødevarebanken, og maden kommer fra mere end 100 helligdagslukkede Netto-butikker.

- Vi vil gerne dele ud af det overskud, vi har, og dele det med de danskere, der måske ikke har det så nemt denne jul, siger Brian Seemann Broe, chef i Netto Danmark, i en pressemeddelelse.

Også Coop-butikkerne har julehjertet på rette sted. Den 23. december kunne udsatte personer og familier hente julemad i Lumby Forsamlingshus. Organisationen Stop Spild Lokalt Odense indhentede mad fra forskellige Coop-butikker i Odense og fragtede det til Lumby Forsamlingshus, hvor lækkerierne søndag blev fordelt til udsatte odenseanere.

- Det betyder meget for os at støtte de nærmiljøer, vi er en del af. Samtidig undgår vi at køre langt rundt med varerne og belaste klimaet, udtalte CSR-direktør i Coop Signe Frese i en pressemeddelelse.

Udover at gavne sultne maver mindsker initiativerne også madspild. Mange supermarkeder holder nemlig lukket i helligdagene, og i stedet for at smide en masse mad ud, når højtiden er omme, bliver den altså nu doneret til udsatte borgere.