Gratis burger i et år: Sunset Boulevard åbner ny restaurant

Hvis du er en af de 44 første gæster, der besøger den nye Sunset Boulevard, som åbner den 4. juli ved Ørbækvej tæt på Rosengårdcenteret, kan du få gratis burger i et helt år.

Det er restaurantkædens butik nummer 44, og derfor er det også de første 44 gæster, der kan få fornøjelsen af et års forbrug af burger.

Den nye restaurantchef glæder sig over, at der nu åbner endnu en Sunset Boulevard i Odense.

- Mine kollegaer og jeg ser frem til at byde gæsterne velkommen og til at forkæle dem med god mad i de nye lækre omgivelser - og så fejrer vi selvfølgelig åbningen med en række virkelig attraktive tilbud til gæsterne, siger Rasmus Olsen i en pressemeddelelse.

Udover at byde gæsterne velkommen i restauranten på Carslen-Skiødts Vej 2-6, er der også et åbningstilbud at hente for børnefamilierne. De kan nemlig få en gratis børnemenu med, hvis der bliver købt en almindelig menu ved siden af i hele juli måned.