Golfentusiast: - Det sociale er vigtigere end konkurrencen

Spørger man Vibeke Bechtold, er der ikke en eneste dårlig ting at sige om golf. Man bliver udfordret i spillet, man møder ikke andet end søde mennesker, og man får motion i billedskønne naturomgivelser. I Odense Golfklub er hun lidt af en ildsjæl.

Vibeke Bechtold er med egne ord klubmenneske. Hun har spillet både badminton og tennis på eliteplan, og har sågar været Danmarksmester i begge sportsgrene. Slidgigt i knæene betød imidlertid et farvel til badminton og tennis, der kræver mere løb, end slidgigten ville være med til. De sidste 15 år er det derfor golfen, der har fået hendes kærlighed. Relationen til golfsporten startede dog ikke specielt varmt. - Det gad jeg slet ikke. Jeg tænkte, at det var alt for kedeligt med en bold, der lå stille, som man skulle skyde ud. Jeg tænkte også, at det var for de lidt fine folk. Men det vil jeg altså gerne mane til jorden. Golf er for alle grupper, fastslår Vibeke Bechtold. Det har dog vist sig at være meget teknisk krævende, og det betyder, at man kan blive ved med at lære. - Jeg duer ikke til bare at gå en tur, hvis der ikke er konkurrence og en bold involveret. Og så er det meget skæggere, end jeg havde regnet med, smiler hun.

Stiften Golf Cup Stiften Golf Cup blev første gang afholdt i 1995 og afholdes dermed for 25. gang i år.

Ideen til en turnering for avisens læsere - og i vore dage også andre - er hentet fra Odenses svenske venskabsby, Norrköping, hvor den lokale avis i mange år har haft en lignende turnering.

Tidligere mangeårig redaktør på Fyens Stiftstidende, Hans Kiel, er ophavsmand til turneringen.

I år er der 431 tilmeldte til turneringen. Sidste år var 405 tilmeldte. Der spilles i A-, B-, C- og D-rækken. B- og C-rækken er de to største.

De indledende runder spilles mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Finalerne er søndag den 28. juli.

Vibeke Bechtold spillede torsdag med Kim Nielsen. Det var et kært gensyn for de to, der har været mix double par i tennis og sammen har vundet adskillelige fynske mesterskaber. Foto: Nils Svalebøg

Altid dyrket sport Selv har Vibeke Bechtold dyrket sport siden barnsben og det har hele livet været en stor del af hendes hverdag. Hun sætter pris på, at golfsporten er så omfavnende, at både nybegyndere og ældre kan være med, selvom de aldrig har dyrket motion før. - Man kan jo blive ved i rigtig mange år. Der er mange, der er oppe i 80'erne, der spiller. Og det er sundt. Man får gået 8-10 kilometer på 18 huller, og det er måske nogle skridt, man ellers ikke ville få taget. Vibeke Bechtold er også særdeles for golfens handicapsystem. En spillers handicap er et tal for, hvor mange ekstra slag, spilleren forventes at skulle bruge på banen. Og dét system gør ifølge Vibeke Bechtold golf til en særdeles social sport. - I badminton og tennis kan man ikke spille mod en, der er meget dårligere eller meget bedre end en selv, men det kan man i golf. Man kan spille sammen, selvom man er på forskellige niveauer.

Det sociale er det vigtige Ikke alene dyrker den 73-årige kvinde golfsporten, hun dyrker også klubben. Hun er medlem af Odense Golfklub, og er under Stiften Golf Cup frivillig i sekretariatet. Derudover har hun været formand for dameklubben, og er nu formand for seniorgruppen, der er klubbens største gruppe. Selv mener hun, at det ligger i hendes natur, at hun engagerer sig. - Jeg vil rigtig gerne gøre noget for den klub, der gør så meget for mig, fortæller hun. - Hvordan gik det derude, spørger en kvindelig golfspiller. - Jeg lavede en birdie på første hul, så jeg troede, jeg skulle brænde banen af, men det gjorde jeg slet ikke, siger Vibeke Bechtold med et smil. Hun gik i denne omgang ikke videre til finalen, men det er okay, siger hun. Selvom hun er konkurrencemenneske, er det sociale vigtigere end konkurrencen. - Det er meget mere, end hvad jeg havde drømt om, smiler hun, inden hun falder i snak med et af de andre klubmedlemmer.