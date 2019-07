Golfbanen har fået nyt hul - og storslået udsigt

6. hul i Odense Golfklub ser helt anderledes ud efter en omlægning, hvilket giver et helt nyt perspektiv og en storslået udsigt til 6. og 12. hul. Deltagerne i Stiften Golf Cup bliver de første til at slå ud fra det nyanlagte teested i fem-seks meters højde.

Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Sidste års knastørre sommer trak gevaldigt på vandbudgettet i Odense Golfklub, som brugte vand for 100.000 kroner mere end på et normalt år. Det opsamlede regnvand i den lille sø ved 12. huls green rakte ikke, og derfor måtte golfklubben ty til ekstra vandværksvand for at holde banen nogenlunde spilbar i den varme sommer.

Og hvad gør man så, hvis klimaforandringerne nu bringer os tørre somre i årene fremover? En nærliggende løsning var at uddybe søen ved 12. hul, så den kunne rumme mere regnvand, og da søen i kommunalt regi er rubriceret som et "teknisk vandhul", kunne det godt lade sig gøre. Vel at mærke for golfklubbens regning.

Golfmanager Esben Hallundbæk fik bestyrelsen med på ideen, men der var stadig et altoverskyggende spørgsmål tilbage: Hvor skulle man gøre af jorden, der blev gravet op?

Svaret lå lige for: Det kunne placeres ved siden af søen og samtidig give mulighed for at omlægge teestedet til 6. hul, så det kom til at se noget anderledes ud. Esben Hallundbæk forklarer:

- Vores golfbane er meget flad i det, og på mange andre baner rundt om i verden er der lidt højdeforskel. Så vi kom hurtigt på ideen om at lave en høj af al det jord, vi gravede op fra søen, og nu er teestedet til 6. hul placeret på en høj fem-seks meter over selve banen. Det giver samtidig en storslået udsigt til både 3., 5., 6. og 12. hul. Uden tvivl har man nu den smukkeste udsigt over banen herfra.