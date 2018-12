Gør et kup - køb vin og spiritus fra det konkursramte Franck A

- Vinene er ikke blevet vurderet, for de skal sælges uanset hvad. Realistisk set kommer tingene nok til at koste halvdelen af udsalgsprisen - det siger min erfaring mig. Noget lidt dyrere, noget lidt billigere, siger han.

Vinelskere og folk, der sætter pris på spiritus med højere procenter, har mulighed for at gøre et godt køb, når alkohollageret fra det nu lukkede Franck A sælges på auktion mellem jul og nytår.

Vinene her til højre og venstre, La Pousse D?Or fra Chambolle-Musigny i Bourgogne og Château Palmer fra Margaux i Bordeaux , hører normalt til i den dyre ende. Ved auktionen er der mulighed for at gøre et godt køb. I midten en portvin, der bærer Den Kongelige Livgardes navn. Foto: Odense Auktionerne