Gode tider for friluftsbad: Allerup Gamle Have drømmer om mere

I Allerup Gamle Have har der ligget et friluftsbad siden 1934. Foto: Mathias Banke

I Allerup Gamle Have finder man et friluftsbad, hvor tusinde af besøgende sommeren igennem køler ned og slapper af. Haven drives af en frivillig bestyrelse, som har ting på ønskelisten, som kan trække endnu flere folk til.

Sommerferien ligger som et letspundet tæppe over den lille flække Allerup sydøst for Odense. Her finder vi Allerup Gamle Have, hvor den velkendte klorlugt byder velkommen til de børn og voksne, der leger og slapper af i og omkring bassinet. Men ikke alle, der er i haven, tager en slapper, for et sted som Allerup Gamle Have kommer ikke af sig selv. Så mens de besøgende hygger, er Lars Hansen, Jeannette Mikkelsen og Charlotte Grams i gang med holde haven pæn og nydelig. De sidder på tre af de fem bestyrelsesposter i foreningen Allerup Gamle Have. Hver måned mødes de for at planlægge og udtænke, hvordan haven skal drives. Og det er der brug for, ellers risikerer haven at miste sine besøgende til de andre tilbud i Odense Kommune. - Vi ligger i konkurrence med Friluftsbadet og Havnebadet, forklarer Lars Hansen. De kommunale tilbud har tilmed den fordel, at de modsat friluftsbadet i Allerup ikke koster noget. - Jeg lavede et Facebookopslag i går, fordi der ikke var nogen badende gæster, selvom det var godt vejr. Mange delte opslaget og skrev positive kommentarer, men der var også folk, der sagde, at vores friluftsbad koster for meget i forhold til de gratis tilbud, siger Jeannette Mikkelsen. Derfor var det heller ikke en dårlig nyhed for bestyrelsen, da Odense Kommune meldte ud, at Odense Friluftsbad fra næste år ikke længere er gratis. - Vi tænker, at der er en fordel for os. Med mindre politikerne også kommer i tanke om at skære i vores driftstilskud. Det er vores udgifter for store til at kunne klare. Vi har ikke hørt, at vi skulle være i fare, men man har det jo i baghovedet, når der er sparetider, fortæller Lars Hansen. - Så du må ikke give dem idéen, siger Jeannette Mikkelsen og griner.

Langt fra Flakhaven Flakhaven. Det er her, politikere bestemmer over byen og borgernes fremtid, og hvor letbanen og de store byggeprojekter giver et indtryk af en by i rivende udvikling. Men uden for magtens centrum er der også masser af liv. Måske er overskrifterne ikke så store derude, men til gengæld er der gode historier. Dem opsøger vi i denne uge. Vi begyndte i Fangel, fortsatte til Volderslev, Vester Kærby og Holmstrup. I dag er vi i Allerup - cirka 12 kilometer fra Flakhaven.

Allerup Gamle Have bliver brugt af børnefamilier og unge, der kommer for at slappe af i det gode vejr. Foto: Mathias Banke

Et tæt lokalsamfund For Lars Hansen og Jeannette Mikkelsen var Allerup Gamle Have en fast del af sommeren i deres barndom. Charlotte Grams flyttede først til området i 2018, men det forhindrede hende ikke i at melde sig ind i bestyrelsen, som hun blev medlem af i 2019. - Det er et super skønt område med mange forskellige aktiviteter og et virkelig godt samfund, så det ville jeg virkelig gerne støtte, siger Charlotte Grams. Blandt andet afholder Allerup Thorup Kultur- og Beboerforening - som Lars Hansen også sidder i bestyrelsen for - fredagsbarer mange af årets måneder, og i starten af oktober bliver der hvert år afholdt høstfest. Og det er noget, der er med til at gøre Allerup og omegnen til et attraktivt sted at bo. - Der er rigtig mange nye, der flytter til. Men på trods af det kender vi hinanden godt og har meget med hinanden at gøre i forhold til inde i byen, siger Lars Hansen. - Mange af nytilflytterne er børnefamilier, og det kan vi jo godt lide hernede, pointerer Jeannette Mikkelsen.

Allerup Gamle Have Allerup Gamle Have var indtil 2016 drevet af DGI Fyn. Derefter blev driften overtaget af Foreningen Allerup Gamle Have, som holder haven ved lige vha. frivillige kræfter.Havens indtjening kommer gennem salg af badebilletter, salg til diverse arrangementer og faste medlemskaber. Foreningen har cirka 65 medlemmer, der hver betaler et årligt kontingent på 105 kroner. Medlemskab er pr. husstand.



Ud over de frivillige er der i sommerperioden to lønnede personer på arbejde: En livredder, der holder øje med de badende, og en ungarbejder som står for salg af is og drikkevarer.

Der står altid mindst én livredder og holder øje med bassinet. Foto: Mathias Banke

Haven gror Allerup Gamle Have begyndte som et område dedikeret til gymnastik, men med tiden har haven vokset sig til mere end et friluftsbad og græsplæner. Siden Lars Hansen for første gang satte ben i haven med familien, er der blandt andet kommet legeplads og minigolfbane til. Omvendt blev et soppebassin ved siden af friluftsbadet fjernet, da der kom nye krav til rensning af badevand. - Det er en af vores store ønsker på ønskesedlen, at vi kan skrabe penge sammen til et nyt soppebassin og rensningsanlæg, så vi har noget til de helt små børn, fortæller Jeannette Mikkelsen. For at få flere penge til udviklingen af haven, forsøger bestyrelsen hele tiden at udtænke nye arrangementer, den kan afholde i løbet af året. Således afholdt man sidste år et velbesøgt julemarked for første gang, og I år afholder foreningen et loppemarked, hvor de lokale selv opstiller stande.

Lars Hansen er vokset op i Allerup og har mange minder fra haven, som han nu er med til at drive. Foto: Mathias Banke

Drømmer om mere Haven havde også succes med en koncert, da sommersæsonen begyndte i maj. Den var med til at generere et overskud på omkring 25.000 kroner. - Vi vil rigtig gerne have flere koncerter, og jeg har også henvent mig til et eventbureau, men der kunne vi ikke få så meget for de penge, vi har, forklarer Lars Hansen. I skal ikke til at lave torsdagskoncerter, nu hvor de stopper i Odense? - Sådan noget er vi åbne over for, men i og med vi er frivillige og har en primær opgave med friluftsbadet, så skal vi være sikre på, at vi kan overskue det. Der skal flere frivillige kræfter til, hvis vi skal lave flere arrangementer, siger Jeannette Mikkelsen. En brise bærer lugte af gylde med sig og minder om, at man befinder sig et stykke fra Odense City. Men herude har folk en anden respekt for friluftsbadet end inde i Odense, og det er med til at gøre Allerup Gamle Have unik, er de tre bestyrelsesmedlemmer enige om. Selvom bestyrelsen drømmer om større ting, går det faktisk godt for haven. Sidste år fik det gode vejr næsten 9.000 til at betale for en billet til friluftsbadet, hvilket er omkring fire gange flere end en gennemsnitlig sommersæson. I år ser det også ud til at blive en fin sæson, for i midten af juni har 2.677 allerede taget en dukkert i friluftsbadet.

Charlotte Grams boede seks år i Odense, inden hun flyttede til Allerup. Oprindeligt er hun fra Tyskland. Foto: Mathias Banke

Da Fyens Stiftstidende besøgte friluftsbadet, viste termometeret 21 grader. Foto: Mathias Banke

