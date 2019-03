Glohede Miley er årets scoop

1. Onsdag præsenterer I årets endelige Tinderbox-plakat. Hvordan rangerer du den i forhold til de første fire år?

- Som det med længder bedste program. Tyngden og antallet af store navne er mere markant end de første fire år. Sidste år var Depeche Mode den helt store headliner. Navnet ingen andre kom i nærheden af. Dem har vi tre af i år: Neil Young, Miley Cyrus og Swedish House Mafia. Det er tre vidt forskellige navne, som alle er headliners i ordets bedste betydning. Når man supplerer med The Chainsmokers, Diplo, Duran Duran, Lana del Rey, Lil Uzi Vert, Macklemore, The Lumineers, Billie Eilish og Sigrid, synes jeg i al beskedenhed, det er et voldsomt godt program.

2. Hvem er årets ubetingede scoop?

- Det er Miley Cyrus. Hun er det absolut hotteste lige nu og ligger nummer et på et væld af hitlister med "Nothing Breaks Like a Heart" - som er lavet med Mark Ronson. Man kan nærmest ikke undgå at have hørt hende, hvis man har hørt radio det seneste år. Jeg kunne også have svaret, at det er et scoop, at vi præsenterer Miley Cyrus, Billie Eilish og Sigrid. Tre unge kvinder, som kommer til at sætte baren for popmusik de kommende år.

3. Er rocken syltet lidt?

- Vi har ikke nedgraderet rocken i år. Der er ganske enkelt ikke så mange rockbands på tur i år som de senere år, og flere af dem, der er, vælger af spille arena- eller stadionkoncerter. Det handler om udbud mere end om taktik fra vores side, men der er trods alt Greta Van Fleet, Wolfmother, Dropkick Murphys, The Minds of 99 og ikke mindst Neil Young på programmet.

4. I forhold til EDM-scenen og Magicbox vækker det samlede line up så international opmærksomhed?

- Hvis jeg må svare lidt frækt, ville det komme bag på mig, hvis det ikke gjorde. Kombinationen af Swedish House Mafia, Diplo, The Chainsmokers og Eric Prydz finder man kun på de allerstørste EDM-festivaler, som kun har fokus på den genre.

5. Hvor mange billetter sætter I til salg, og er jeres ambition også at sælge ud i år?

- Vi sætter igen 40.000 billetter til salg, og selvfølgelig er planen at sælge dem alle.

6. Hvad skal der ske de kommende tre måneder og syv dage, inden det går løs?

- Vi skal sikre, at budskabet om festivalen kommer ud til alle. At alle ved, hvem der optræder. At folk ved, at man også kan campere på Tinderbox. Vi skal sikre, at vi holder gryden i kog og fortsat markedsføre festivalen. Vi udvikler konstant på nye områder og tiltag, som skal sættes i søen. Men der skal også pustes lidt ud efter et par ekstremt heftige uger, hvor vi har fået lukket aftalerne med Neil Young og Miley Cyrus.