Glem sygdommen for en stund: Frivillige caféer på OUH er frirum for børn og unge

Projektlederne for de to caféer, Julie Højfeldt (tv) og Maria Breckling(th), læser begge to Folkesundshedsvidenskab på SDU. Det er dog først gennem arbejdet her at de har lært hinanden at kende. Foto: Victor Juul Grønbæk

Ungdommens Røde Kors i Odense har i mange år drevet ugentlige caféer for børn og unge på OUH. Projektlederne for de to caféer, Maria Breckling og Julie Højfeldt, mener, at caféerne er et vigtigt led i børn og unges sygdomsforløb.

Uforståelig lægesnak, daglige indsprøjtninger, bekymrede miner fra forældre. Ja, der kan være mange skræmmende elementer, når man blot er et barn og er indlagt på et stort og til tider skræmmende syghus. Al omgang med omverdenen foregår ofte gennem skærmen på mobiltelefonen eller aftalte patientbesøg. På OUH har de indlagte børn og unge dog et afbræk fra den kedelige virkelighed. Caféerne Ællingen og Svanen, der er drevet af Ungdommens Røde Kors, tilbyder et par gange om ugen nogle timer, hvor sammenhold, sjov og spil er i højsæddet. Her er der adgang forbudt for forældre - her er det børnene, der styrer showet. Ællingen er caféen for børn i alderen 6-12 år, mens Svanen tager sig af børn og unge i alderen 12-22 år. Spørger man projektlederen for Ællingen, Maria Breckling, er cafétilbudet en uundværlig del af de indlagte børns hverdag på hospitalet. - Det drejer sig om at give børn og unge et frirum, hvor der er plads til, at de kan være børn og unge - uden at skulle tage stilling til deres sygdom, læger, sygeplejersker eller nervøse forældre. Vi giver dem et sted, hvor de kan få lov til bare at være dem selv, fortæller hun.

Café Ællingen og Café Svanen Ungdommens Rødekors driver med 35 frivillige de to caféer for børn og unge på Odense Univervistetshospital. Café Ællingen er for børn i alderen 6-12 år og foregår hver onsdag og torsdag fra 15.30-17.30



Café Svanen er for børn og unge i alderen 12-22 år og kører tirsdag, onsdag og torsdag fra 18:30-21.



De to caféer modtager gerne ansøgninger for frivillige - især mandlige frivillige mangler til caféerne.

Også givende for frivillige Det er ikke kun de syge børn og unge, der oplever caféerne som ugens højdepunkt på OUH. De 25 frivillige på Svanen og 17 frivillige på Ællingen oplever stor tilfredshed i de hyggelige stunder og tætte relationer med de børn og unge, der deltager i caféen. Projektleder for Svanen, Julie Højfeldt, tror på, at der er meget at hente i samarbejdet med de syge børn og unge - for begge parter: - Man er altid utrolig glad, når man går hjem fra en vagt - om der har været ét eller syv børn. Det, at kunne se forskellen hos de indlagte, gør det det hele værd. Det kan virke banalt, at det kan hjælpe at spille brætspil, men hvis det kan være med til at give dem en fornemmelse af at være fri for sygdom - bare et øjeblik - så har vi gjort en forskel, siger Julie Højfeldt. De to caféer fra Ungdommens Røde Kors er blandt de fem nominerede tiltag til Region Syddanmarks Frivillighedspris 2019.