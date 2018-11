Glæde i Odense: Ny ghettoliste er uden en del af Vollsmose

I Vollsmose skal op mod 1000 boliger rives ned. Området opdeles nu i to for at koncentrere indsatsen.

Hvis man har færre kvadratmeter, så er det nemmere at få ryddet op.

Det er tankegangen i Odense, hvor det vækker glæde, at byen har fået lov til at dele Vollsmose op i to, så det kun er seks af boligområdets ni afdelinger, der fremover bærer prædikatet ghetto.

Opdelingen skal fokusere indsatsen, så Vollsmose på sigt går fra at være et udsat boligområde til at være en velfungerende bydel.

Det fortæller borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

- Det er klogest, at vi tager fat, der hvor udfordringerne er størst, siger han.

Regeringen præsenterer lørdag den nye ghettoliste, hvor Vollsmose vil fremstå som to boligområder efter ønske fra kommunen.

Det ene område vil fremover bestå af de seks mest belastede boligafdelinger og det andet område af tre mindre belastede afdelinger, som i daglig tale kaldes Parkerne og Haverne.

Det første område vil være på listen over ghettoer, mens det andet ventes at være kategoriseret som et udsat boligområde.