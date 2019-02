Glade gæster ved åbent hus: - Det er dejligt, at avisen tager initiativer, der rækker ud over det kommercielle

Anette Pedersen, 68, Odense M: - Jeg er kommet af nysgerrighed, fordi jeg har fulgt kampagnen. Men kun i weekenden, hvor jeg får avisen, så jeg ville se, hvad der ellers var her. Det er især historierne om bolig, der har interesseret mig. Måske vil jeg skrive mig op til et bofællesskab. Og ellers ville det være dejligt med en lejlighed i stueetage. Foto: Lars Krejberg

Aksel Zoffmann, 70, Hjallese: - Jeg er taget herind, fordi jeg er pensionist og godt kan lide det gode liv. Jeg har en god tilværelse med min kone, og vi engagerer os i meget. Jeg er frivillig i Røde Kors, og min kone er frivillig hos Lær Dansk. Vi har fået alt om kampagnen og fulgt med, men meget er allerede genkendeligt for os. Vi synes, det er en oplevelse at komme herind og se, hvad der sker i huset - det er et spændende sted. Foto: Lars Krejberg

Anne-Lise Morthorst, 65 år, Bullerup: - Jeg har fulgt med i kampagnen og er taget herind for at se og høre om det, der ligger bag det i avisen. Jeg har været rundt ved standene og blandt andet fået denne brochure fra Sortekilde-boligerne i Kerteminde. Min mand og jeg bor stadig i hus, men vi er ved at kigge efter noget andet. Vi vil gerne til Kerteminde, hvor min mand arbejder. Der har været gode råd i avisen om blandt andet bofællesskab, det er nok ikke det, vi vil vælge, men en lejlighed. Foto: Lars Krejberg

Erling Jensen, 56, Odense NV: - Jeg er kommet, fordi jeg var interesseret i at se bogen og arrangementet. Jeg har fulgt med i de dele af kampagnen, der ramte min interesse. Og jeg bliver 57 på søndag, så det er ved at være tid til, at jeg forbereder mig og gøre mig nogle overvejelser om fremtiden. Det har været interessant at følge med i, hvad andre gør, men jeg er foreningsmand i forvejen og får ikke problemer med at få tiden til at gå. Artiklerne om økonomi har været meget interessante, og jeg tror, jeg skal prøve at tale med en rådgiver, som er mere uvildig end banken. Er det for eksempel en god idé at bruge boligen som pensionsopsparing? Foto: Lars Krejberg

Gjermund Stormuen, 67, Oslo: - Jeg gik på pension ved årsskiftet, og min kone og jeg bor i en lille by syd for Oslo, men vi har også et lille hus i Bogense, og der er vi i øjeblikket. Jeg så arrangementet og blev så inspireret af det, at jeg måtte herind. Jeg har været rådgiver for mindre fødevareproducenter, og jeg har taget initiativ til et nationalt seniornetværk i Norge. Denne kampagne og dette arrangement er en utrolig god ide og viser, at der er så mange måder at leve det gode liv på. Den inspiration og idé tager jeg med mig til Norge. Foto: Michael Bager

Ester Larsen, 82, Kerteminde: - Jeg synes, det er dejligt, at avisen tager initiativer, der rækker ud over det rent kommercielle, og det gør denne kampagne. Jeg er her ikke på grund af et specifikt emne, men jeg mener, avisen skal være en del af kulturlivet - det er et ansvar og en vigtig opgave. Foto: Michael Bager

Sanne Skougaard Andersen, 45, Odense: - Jeg har fulgt med i kampagnen, og jeg er her for at opleve stemningen. Jeg sidder i byrådet for Venstre for Odense, men jeg er også frisør og har været det i mange år, og mange af de emner, der har været i kampagnen, er emner, jeg genkender fra mine kunder, og som jeg snakker med dem om. Det gælder ikke mindst bofællesskaberne, og jeg har sagt til min mand, at vi en dag skal bo i bofællesskab. Og spille bridge. Foto: Michael Bager