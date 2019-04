Giv dit tøj til genbrug

ODENSE. Lysten til at finde genbrugsting vokser, mærker man hos Odense Genbrugssalg på Nyborgvej 85. Men der skal være noget at sælge og derfor dette vigtige bud: - Smid ikke tøjet ud. Vi har brug for alle former for godt genbrugstøj til butikken, melder John Skovhus Nielsen fra Y's Men-klubberne i Odense, der driver butikken. - Vi har åbent tirsdag til fredag fra klokken 13 til 17, samt lørdag fra 10 til 14. Vi modtager og sælger også møbler, porcelæn, køkkenting, bøger, malerier, CD, skotøj, smykker og meget mere. Se også andre tilbud på hjemmesiden: www.odensegenbrugssalg.dk. /RAS