Gigantisk supermuseum: Få første kig på Danmarks nye H.C. Andersens Hus

I løbet af 2021: Åbningsdagen for museet ventes oplyst i løbet af 2020.Begyndelsen af 2021: "Råhuset" forventes færdigt i begyndelsen af 2020.April 2019: Grundstenen til museet lægges med officiel ceremoni.Marts 2019: Væggene er støbt, og de er færdige med at sætte jordankre. Nu skal hullet graves ud.December 2018: Udgravning og støbning af kældervægge af det ny museum foregår på en anderledes og mere nænsom måde end normalt. Først efter støbningen af væggene udgraves den underjordiske del af museet.September 2018: Nedrivning af museumsbygningerne forløber planmæssigt.Juni 2018: Maj 2018: Børnekulturhusets udstilling åbner i Møntergården.Januar 2018: Nyt, midlertidigt museum åbner i det tidligere Carl Nielsen Museum i koncerthusets bageste ende.November 2017: Museerne ryddes, og stauderne fra Lotzes Have sælges.Oktober 2017: Museet H.C. Andersens Hus og Børnekulturhuset Fyrtøjet lukkede med udgangen af måneden.Læs mere om byggeriet her

- Det er klart, at vi følger konceptet, der ligger bag museets arkitektoniske udformning, og der er hele tiden tæt kontakt til arkitekten og hans samarbejdspartnere. Men der er også en forståelse for, at man på nogle punkter bliver nødt til at afvige fra de oprindelige tegninger, og at der aldrig bygges 1:1 i forhold til tegninger. Det har jeg i hvert fald aldrig været ude for, at der gør, siger han.

Ifølge afdelingschef i By- og Kulturforvaltningen Boie Skov Frederiksen, som står i spidsen for byggeriet, der udføres sammen med Odense Bys Museer, er det helt normalt, at der sker en tilpasning mellem det tegnede projekt og virkeligheden.

I den støbte kælder, der kommer til at rumme størstedelen af det ny museum, arbejdes der for tiden på at sætte støbeforme op til de buende indervægge, og på en anden adresse i byen bygges en model af den karakteristiske trækonstruktion, som en del af byggeriet kommer til at bestå af.

Første gang i Danmark

For eksempel var det den japanske arkitekt Kengo Kumas originale plan, at taget på bygningerne, der stikker op i det kommende museum, skulle beplantes med blomster, og at man skulle kunne gå oven på bygningerne, der ligger mod Bangs Boder.

Sådan bliver det ikke helt, men Boie Skov Frederiksen understreger, at projektledelsen sørger for at opnå samme ønskede effekt, som fremgår af tegningerne. Tagbeplantningen tilpasses for eksempel danske forhold. Museet er placeret op til en stribe baghaver med adresse på Bangs Boder, og det ville ikke være ønskeligt for hverken beboerne eller gæsterne til det kommende byggeri at have direkte indkig til private hjem.

- I stedet bliver vejen op ad taget på et tidspunkt ændret, så gæster ikke kan komme helt op til toppen, siger afdelingschefen.

Bygherre og museum er i konstant tæt dialog. Hver uge mødes de for at afstemme forventninger og virkelighed, og det er ifølge afdelingschefen første gang i Danmark, at et museumsbyggeri følges så tæt af begge parter. Der er grund til at tro, at det bliver et nyt supermuseum på linje med Tirpitz og Søfartsmuseet.