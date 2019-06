- Og som derfor havde svært ved at forklare sine forældre, hvorfor hun næste morgen dukkede op på et billede fra koncerten på forsiden af Fyens Stiftstidende, sagde Johnny Wøllekær, da han sammen med borgmester Peter Rahbæk Juel, Odeons direktør Jens Pedersen og Odeons rytmiske kor åbnede udstillingen i en fyldt foyer.

På Facebook og arkivets hjemmeside er de tikket ind, men der er plads til flere som den om Kirsten fra Ørsted, der i 1958 tog med til Tommy Steele-koncert under dække af at skulle sove hos en veninde.

Måske har tanken ramt dig, mens du så på billederne på denne side. At du selv har et minde fra Fyens Forum, der var Odenses og resten af øens store koncertsted fra sin åbning i 1936 og frem til lukningen i 1978.

Kommentator Gunnar "Nu" Hansen var populær, da han i 1955 deltog i et sportsshow i Fyens Forum. Det var Havregrynsfirmaet OTA, der havde arrangeret det for de yngste årgange, og ved showet blev der blandt andet budt på filmfremvisning med radiostjernen som speaker. Arrangementet havde i øvrigt gratis adgang for alle børn, der afleverede en tom OTA Solgryn ved indgangen. Foto: Historiens Hus

Ikke i alles smag

Der er andre historier som den om, at der var overgang i mikrofonen, da Mick Jagger greb den under Rolling Stones' koncert i Fyens Forum 1965. Stødet sendte forsangeren over i bassisten Bill Wyman, der mistede balancen og var tæt på at komme til skade på scenen.

- Det var åbenbart tæt på, at bandet spillede sin sidste koncert her i Odense, filosoferede stadsarkivaren, der er imponeret over den "set-liste" af bands, der nåede at spille i den runde bygning placeret mellem Hans Mules Gade og Sortebrødre Torv - lige på den matrikel, der i dag huser Radisson Blu H.C. Andersen Hotel.

- Sammenligner man de navne, der nåede at spille i Fyens Forum med i dag, minder Tinderbox' musikprogram mere om det, man kan finde på Skarø-festivalen, sagde han og tilføjede straks, at han godt nok aldrig har været til festival på Skarø. Men sikkert er det, at der var store navne imellem, når Fyens Forum solgte billetter til bands som The Sweet, The Who, Tommy Steele og Louis Armstrong - bare for at nævne nogle få. Da Paul McCartney 12. august 1972 sammen med The Wings gav koncert, kostede billetterne f.eks. 35 kr. stykket.

Alligevel var det ikke altid, den musikalske oplevelse faldt i folks smag. Efter Gloria Gaynors koncert i 1976 skrev datidens anmelder i denne avis med henvisning til lyden: "Riv Forum ned. Byg noget ordentligt op".