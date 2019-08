Generationer under samme tag i Gartnerbyen

Dorte Hansen, Louise Nordkvist Hansen, seksårige Mikkel, Ulrik Christian Bank og Bjarke Nordkvist Henriksen fandt i Gartnerbyen præcis det, de ledte efter. Et sted, hvor familiens tre generationer kunne bo sammen og stadig have sit eget. Foto: Kim Rune

Torsdag flyttede nogle af de første beboere ind i de nye boliger i Gartnerbyen. For én af de familier, der nu skal til at pakke flyttekasserne ud, betyder indflytningen, at tre generationer kommer endnu tættere på hinanden.

Mor, far og sønnen Mikkel på første og anden sal. Mormor og morfar i stueetagen. Der er i denne uge indflytning i 390 af de første boliger i den nye Odense-bydel Gartnerbyen, og i går blev ikke mindst en stor dag for én familie. For Louise Nordkvist Hansen (31), Ulrik Christian Bank (34) og sønnen Mikkel (6) betyder den nye bolig nemlig ikke kun en ny adresse. Noget andet, som bliver nyt, er, at de fremover får Mikkels mormor og morfar Bjarke Nordkvist Henriksen (50) og Dorte Hansen (51) som underboer. - Det med, at det kunne være hyggeligt at bo "sammen", var en tanke, der opstod i august sidste år, fortæller Dorte Hansen. - Derfra gik det faktisk ret hurtigt, siger Bjarke Henriksen.

1600 nye boliger tæt på centrum Gartnerbyen er navnet på det område, der tidligere husede frugt- og grøntvirksomheden Gasa, men som nu er i færd med at blive ombygget til et nyt bykvarter.Udbygningen af grunden sker i to etaper.



Den første modning blev påbegyndt i slutningen af 2017. Anden etape blev sat i gang i år.



Nar området er fuldt udbygget, vil der være plads til cirka 140.000 etagekvadratmeter. Området vil indeholde en bred vifte af funktioner og bygningstyper og i alt cirka 1600 boliger.



På nuværende tidspunkt står cirka 390 boliger klar til indflytning.



Kilde: Gartnerbyen.dk

Torsdag fik familien for første gang den nye bolig at se i færdig stand. Seksårige Mikkel kunne vælge mellem to værelser. Foto: Kim Rune

Kan gå på arbejde Og her et år efter, står de så - alle fem - på tærsklen til en ny tilværelse i et helt nyt område af byen, der skyder op som en del af den omfattende byudvikling, der finder sted i Odense i disse år. Med indflytningen i den nye 79 kvadratmeter store lejlighed i Gartnerbyen siger bedsteforældrene i familien, Bjarke Nordkvist Henriksen og Dorte Hansen, farvel til det parcelhus på 110 kvadratmeter i Næsby, de har boet i siden 1994. - Det bliver rart ikke længere at skulle bruge tid på at passe haven, siger Bjarke Henriksen, der også glæder sig til at komme tættere på centrum, hvor både han og hustruen arbejder. - Vi kan jo gå på arbejde, konstaterer han nærmest forundret over at indse, at det nu bliver en reel mulighed. Han forventer også i fremtiden at blive bruger af letbanen, der kommer til at køre forbi lige oppe på Middelfartvej. Efter planen fra år 2021.

Ikke mere ukrudt Datteren Louise Nordkvist Hansen, der sammen med sin mand Ulrik Christian Bank og sønnen, seksårige Mikkel, skal bebo 114 kvadratmeter fordelt på første og anden etage i det nyopførte town house, ser også frem til ikke længere at have ansvaret for egen have. Før har de haft den ene halvdel af et tvillingehus på 83 kvadratmeter i Bolbro. Nu får de i stedet en stor terrasse i første sals højde og adgang til de fælles udendørsarealer. - Vi skal ikke slå græs mere. Og fjerne ukrudt, siger hun, smiler og knytter hænderne som i triumf. Desuden glæder hele familien sig til at komme tættere på hinanden. - Vi har et tæt forhold i forvejen. Men nu kan vi lettere hjælpe hinanden. Mine forældre kan lettere hjælpe med at hente og passe Mikkel. Og de har en hund, som vi også lettere kan hjælpe dem med at passe, når de skal noget. Allerede i næste uge har familien planlagt en lille indflytterfest.