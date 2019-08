Generalprøve til HCA Festivals helt store satsning kiksede totalt

Nu gælder det om at have nerver af stål. Og at tro på den gamle talemåde om, at en dårlig generalprøve er lig med en god premiere.

Forestillingen "Klokken" i Munke Mose er den helt store satsning til HCA Festivals, og sent tirsdag aften var der en sådan lidt hemmelig generalprøve, inden den egentlige premiere onsdag kl. 22.

De første 5-10 minutter forløb okay, men så kom der en afbrydelse. Og endnu en, endnu en og atter endnu en. Til sidst lød det over højttalerne, at man opgav at gennemføre på grund af tekniske problemer, og de par hundrede mennesker, der trods alt havde fået nys om den hemmelige prøve, luskede slukørede bort.

Det var ellers de helt perfekte forudsætninger: Klart, lunt og frem for alt vindstille vejr. For megen blæst kunne nemlig godt være en hindring for den 20 x 40 meter store fontæne af vand fra Odense Å, der er bagtæppet for projiceringen af magisk lys, der tilsammen danner billeder og scener inspireret af H.C. Andersens eventyr, "Klokken".