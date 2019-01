Gav håndtryk lige efter nytår: Restaurant Målet er solgt

Et skilt i vinduet til restauranten fortæller historien: "Målet er solgt. Farvel efter 47 dejlige år". Underskrevet af Bent Jørgensen.

I et år har restauratør Bent Jørgensen forsøgt at sælge ejendommen Jernbanegade 17, der rummer Restaurant Målet. Flere mulige scenarier har været i spil - blandt andet en bortforpagtning af restauranten. Men nu har Bent Jørgensen omsider fundet en køber til hele ejendommen, og det indgår ikke i dennes planer at drive den kendte schnitzel-restaurant videre, fortæller Bent Jørgensen.

- Vi blev enige lige efter nytår, siger Bent Jørgensen og tilføjer, at køber derefter drog på ferie på den anden side af kloden, og at der derfor ikke er skrevet under endnu. Men det er Bent Jørgensen stensikker på, at der bliver. Blandt andet fordi han kender køber, en odenseansk erhvervsmand, og hans familie særdeles godt.

Ejendommen har restauranten i stueetagen, køkken og selskabslokale på 1. sal og lejligheder på 2. og 3. sal.

- Så vidt jeg kan forstå, er det købers plan at lave 1. sal om til en lejlighed. Det betyder, at køkkenet forsvinder, og så kan man ikke drive restaurant, som vi har gjort, siger Bent Jørgensen.

- Der skal dog være erhverv i stueetagen, og det kunne for eksempel være en café, tilføjer han.