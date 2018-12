Gav foredrag på SDU: FBI-agenten var med til at fange Unabomberen

Det virker utroligt, at en professionel FBI-agent kan blive så optaget af idéerne hos en mand, han jagter, og det er da også et af de steder, hvor forfatterne til serien - "baseret på sande begivenheder" som der står i introduktionen - har taget sig nogle dramatiske friheder, fortæller den virkelige James R. Fitzgerald, da han sidder over for mig og professor Natalie Schilling i et lokale på Syddansk Universitet.

Episoden her stammer fra Discoverys miniserie Manhunt , der kan ses på Netflix. James R. Fitzgerald eller bare Fitz, som han kaldes i serien, er dykket så langt ned i Unabomberens verden, at han selv har fået øje på, at den teknologi, der skulle sætte os fri, i stedet har gjort os til slaver. Eller som Unabomberen siger:

Navnet "Unabomber" stammer fra FBI's kodenavn for gerningsmanden - en sammentrækning af UNiversity, Airline og BOMBER. Han stod i alt bag 16 bomber afleveret over en periode på 17 år, rettet bl.a. mod universiteter og flyselskaber. Senere udvidede han målgruppen. Tre døde og 23 blev såret af bomberne.I 1995 krævede manden, Theodore John Kaczynski, at Washington Post og New York Times udgav hans manifest imod det moderne industrisamfund. Da det skete, kunne Kazcynskis bror genkende stilen. Blandt med hjælp fra James R. Fitzgerald, der stod for analysen af de skriftlige kilder, lykkedes det at få anholdt manden 3. april 1996. Han tilstod senere og sidder inde på livstid.

Berømmelsen skyldes et nærmest maniske fokus på sprog som et middel til at fange en mand, der ellers var gået under radaren så succesfuldt, at jagten på ham blev en af de dyreste og mest omfattende kriminalefterforskninger i nyere amerikansk historie.

Serien har gjort James R. Fitzgerald verdensberømt for at være en af de drivende kræfter bag anholdelsen af Unabomberen, der hen over 17 år stod bag 16 bomber mod blandt andet universiteter og fly. Manden blev arresteret i sin simple træhytte, langt ude i skoven i nærheden af Lincoln, Montana.

Fandt på en masse

Men hvordan er det for en akademiker som professor Natalie Schilling at se sig selv fremstillet dramatisk i en serie?

- Det kan være frustrerende, hvis manuskriptforfatterne får forkert fat i noget eller overdramatiserer noget, siger hun.

- De fandt på en masse om mig, som ikke er rigtigt, men det er jeg ret ligeglad med. Jeg var for eksempel slet ikke en del af Unabombersagen. Men jeg ved også, at manuskriptforfatterne er nødt til at dramatisere forløbet for at få folk til at se med. Jeg forsøgte at få dem til at forstå det lingvistiske arbejde efter at have læst manuskriptet, men nogle gange så lytter de, andre gange gør de ikke. Serien har dog også været favorabel for mig, for det er godt at få udbredt kendskabet til lingvistik, og hvad det kan bruges til. Og det gør også mine undervisningstimer lidt sjovere, siger hun.

James R. Fitzgerald supplerer:

- Du får noget, men må også give køb på noget. Det gælder ikke kun i Hollywood, men også i livet, så vi lavede nogle kompromisser undervejs. Jeg har altid interesseret for mennesker og kigger ikke kun på mit arbejde med skyklapper. Jeg arbejdede med at lave profiler for FBI, før jeg blev retslingvist, og i sådan en stilling er du nødt til at have en god forståelse af menneskelig adfærd, også på tværs af kulturer. Sam Worthington (skuespilleren, red.) portrætterer mig en smule mere stoisk og streng, end jeg i virkeligheden er.