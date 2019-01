Gartnerbyen tager form: Forvandlingen er i fuld gang

Den storstilede omdannelse af Gasa-området i Bolbro tog et skridt på vejen med rejsegilde over lejeboliger, der er klar til indflytning til sommer.

Gasa er væk fra Bolbro, og nu er Gartnerbyen så småt ved at tage form. Der er stadig et stykke tid til 2025, hvor området mellem Middelfartvej, jernbanen, Langesøstien og Christmas Møllers Vej, er planlagt til at stå færdigt som en hel lille bydel med anslået 3000 indbyggere - hvilket er nogenlunde det samme som indbyggertallet i Nørre Aaby.

Tirsdag eftermiddag blev der taget et væsentlig skridt på vejen med rejsegilde for 153 boliger fordelt på fem etager. Odense Boligselskab er bygherre på 88 almene familieboliger, og Arbejdernes Boligforening er bygherre på 85 almene ungdomsboliger. De ligger i to byggefelter lige ved siden af hinanden og klos op ad jernbanen.

Det er entreprenørvirksomheden Skjøde Knudsen A/S, som står bag den overordnede forvandling af Gasa-området til Gartnerbyen. Skjødes direktør Allan Nielsen fortæller, at man af logistiske årsager er begyndt den gigantiske omdannelse ved jernbanen, og at man gradvis vil arbejde sig vestover i området. I de næste fem måneder vil arbejdet med at realisere Gartnerbyen være præget af, at Gasas mægtige lagerhal skal rives ned.