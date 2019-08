Gamle baner ligger i vejen: Vandcenter Syd betaler for nye tennisbaner

Vandcenter Syd må erstatte to af tennisklubben TPI's baner. De skal nemlig graves op for at få plads til at placere et nyt underjordisk regnvandsbassin, der skal aflaste kloaksystemerne.

To baner fra tennisklubben TPI er endt på kollisionskurs med Vandcenter Syds planer for, hvordan Odense fremover skal holdes fri for oversvømmelser ved kraftige regnskyl.

Derfor må banerne, der ligger på nordsiden af Rugårdsvej ved det tidligere Nordisk Tekstil, nu lade livet, når sæsonen går på hæld. For under dem skal der etableres et stort underjordisk bassin, som kan opsamle regnvand fra det nye boligbyggeri på Nordisk Tekstils gamle arealer, inden det udledes til Bolbro Rende.

- Overordnet handler det om klimaforandringerne. De gamle kloaksystemer, vi har, er hårdt presset af øgede regnmængder. Derfor er vi nødt til at investere i at få noget af det her regnvand koblet af vores fællessystemer, forklarer Vandcenter Syds projektchef Per Hallager.

Projektet ved Rugårdsvej er blot et ud af flere rundt omkring i byen, som vandcenteret udfører, tilføjer han.

- Det er noget, vi gør flere steder. Du har sikkert hørt om Klimaklar Skibhus. Det handler sådan set om nøjagtig det samme. Der har vi også et fælles kloakeret område, hvor vi kobler noget regnvand fra og leder det ud af systemet og over i et system for sig selv.