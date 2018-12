Galschiøts fundne malerier er ikke vendt hjem endnu

- Jeg var så glad, da jeg fik besked om, at det FBI havde fundet malerierne. Men det kommer til at koste en masse penge at få dem hjem, fordi de både skal forsikres og der skal betales fragt. Det har taget lidt tid at finde ud af detaljerne, så derfor er de endnu ikke sendt afsted, siger Jens Galschiøt.

I september kunne Fyens Stiftstidende berette om, hvordan billedhuggeren ved hjælp af sin tidligere lærling fandt et maleri på handelssitet eBay , han var blevet frarøvet under en fragt fra Danmark til Mexico syv år tidligere. Malerierne befandt sig i Salt Lake City i Utah i USA. Fyns Politi indledte derfor i samarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste FBI en større eftersøgning og efter måneders arbejde, kunne Galschiøt glæde sig over, at otte ud af 16 stjålne malerier var blevet fundet, og kunne komme hjem til sin rette ejermand.

Det er ikke altid let, at være kunstner. I hvert fald ikke, når man hedder Jens Galschiøt og ejer kunst i millionklassen.

Skyhøje forsikringspriser

En af de helt store knaster, der har forsinket maleriernes hjemkomst er, at prisen på forsikring af kunst i millionklassen er dyr.

Da Jens Galschiøt i sommeren 2011 skulle sende sine 16 malerier til Sydamerika, forsikrede han dem for 15.000 kroner. Dengang var malerierne, der er lavet af kunstneren Alberto Argon Reyes, ikke nær så meget værd, som de er i dag, men de var mere værd end 15.000 kroner. Galschiøt forsikrede altså malerierne under deres værdi for at spare penge. Men da det uheldige skete og malerierne forsvandt, fik han ikke en øre mere, end hvad de var forsikret for.

I dag er de 16 malerier to millioner kroner værd. Så da Jens Galschiøt fik nyheden om, at han kunne få halvdelen af dem igen, var han ikke i tvivl; de skulle forsikres bedre denne gang.

Men som tiden er gået, har kunstneren haft sin tvivl om, hvor meget han nu skal forsikre malerierne for på rejsen hjem. De otte malerier er en million kroner værd, og hvis de skal forsikres for det beløb, vil det koste 168.000 kroner. Penge, Galschiøt ikke ønsker at bruge på forsikring.

- Jeg forsikrer dem for 80.000 amerikanske dollar (525.000 danske kroner, red.) og det må være nok. Når de er forsikret så højt, bliver de også passet bedre på under fragten, siger han.

Men han mener stadig, at han har lært lektien om at forsikre værkerne for lavt.

- Fordi, det er så dyrt at forsikre kunst underforsikrer jeg dem stadig en smule. Kunst er jo i teorien ikke noget værd, før det er solgt. Så derfor er det også meget at bruge store summer af penge, for at forsikre noget, man ikke ved, om man får igen. Men jeg har stadig lært, at jeg aldrig skal underforsikre så meget. Det var surt, siger Galschiøt.