Galleridag som værn mod økonomiske besparelser på kunstområdet

Byens gallerier har sammen med Det Fynske Kunstakademi samlet kræfterne fredag for at vise det store og mangfoldigt kunstliv, Odense har. Samtidig ønsker man at protestere over de store besparelser, der er varslet på kulturområdet.

Det Fynske Kunstakademi har samlet ti af Odenses udstillingssteder og gallerier for at sætte et fælles fokus på billedkunsten og kunsten i Odense. Det sker ved Kunstdag Odense 2019, som finder sted for første gang fredag 14. juni, men er tænkt som et gentagende arrangement.

Rektor Lars Bent Petersen har to formål. Dels at vise, hvor meget kunst Odense har at byde på lige nu, dels at protestere over de mange besparelser på kulturområdet. Han siger:

- Odense har lige nu en - selv for mig - overraskede stor og rig kunstscene, og jeg tænkte, at hvis ikke jeg ved det, er der heller ikke andre, der ved det. Hvis man arbejder sammen, kan man nå mere, end hvis alle arbejder hver for sig, så jeg synes det virkede ret indlysende at lave en fælles dag, for at vi alle viser, hvad vi laver, og hvem vi er.

- Helt grundlæggende synes jeg, politikere og borgere burde være ellevilde over, hvor meget kultur de får for meget få penge. Hvis jeg ikke husker galt, bruger kommunen omkring 83 kroner pr borger om måneden på kultur, og det dækker alt fra friluftsbad og zoologisk have til uddannelse. Så jeg tænker, besparelserne handler om noget helt andet, og hvad det er, kan jeg ikke gennemskue. Men det er synd for Odense, hvis man lukker kunstakademiet, for så bliver byen et sted, hvor der sker lidt mindre i stedet for at udvikle sig.