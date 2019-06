Galla-buffet: Næsbyhoved Skov bliver vegansk for en dag

Blandt andet for netop at gøre op med det image, byder køkkenchefen og hans team lørdag d. 15. juni kl. 17.30 indenfor til intet mindre end en vegansk gallabuffet, hvor der ikke kommer kød eller andre animalske produkter på bordet.

Vi er nok en del barnefødte odenseanere med en vis aldersmæssig tyngde, der forbinder Restaurant Næsbyhoved Skov med suppe, steg og is og klassiske familiefester. Men for køkkenchef Morten Hansen er den opfattelse og det image lidt for støvet og uretfærdigt.

De blander sig som udgangspunkt ikke i, hvad de forskellige restauranter vælger at servere. Det handler for dem om at finde restauranter, der er med på den veganske udfordring og så forhandle sig frem til en spiselig pris.

Charlotte Wieben Weleng og Kim Pedersen fortæller gerne og passioneret om det gode ved den veganske livsstil, som kan koges ind til tre centrale punkter: Bedre miljø, bedre dyrevelfærd, og så er det generelt godt for helbredet at være veganer, fortæller de.

Det med at lave vegansk fællesspisning begyndte lidt ved et tilfælde for et år siden på Bregninge Mølle. De opdagede, at efterspørgslen var der, og siden har der været arrangementer på de odenseanske restauranter, Istanblu, Paprika, Gringas og Druen & Bønnen, men spisningen på Næsbyhoved Skov bliver den hidtil dyreste og største i De madglade veganeres historie.

Ikke kun for veganere

Selv om Charlotte Wieben Weleng og Kim Pedersen lever vegansk, så understreger de, at deres arrangementer absolut ikke kun er for veganere.

- Vi vil gerne have, at der deltager kødspisere, som kan få øjnene op for variationen i det veganske køkken, siger Charlotte Wieben Weleng, og Kim Pedersen supplerer:

- Ikke-veganere tror, at det hele er salater, og at man ikke kan blive mæt.

- Vi vil gerne puffe folk lidt i den grønne retning, tilføjer Kim Pedersen.

På Næsbyhoved Skov er Morten Hansen og hans team i fuld gang med at forberede buffetten. De har endnu ikke lagt sig helt fast på, hvad den kommer til at bestå af, men de har løbende skrevet gode idéer ned og været i dialog med leverandørerne af råvarer.

Tofu, tang og spiselige blomster er noget af det, som meget vel kan blive del at buffeten på lørdag.

- Det bliver en spændende udfordring, at vi skal bruge for eksempel tang eller mandelmælk til at sætte en tærte, siger Morten Hansen.

- Vi har 15-30 specielle events om året, for vi vil gerne være et sted, hvor der sker noget. Vi er vant til at have enkelte veganske kunder, men det er første gang, at vi skal have et helt selskab, lyder det fra køkkenchefen på Næsbyhoved Skov, der er andet og mere end suppe, steg og is.