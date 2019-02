Gæstekok på Odenses plejecentre: Bearnaisen skal laves fra bunden

Gæstekokken Irene Alexandersen sætter ekstra kulør på aftensmaden en gang om måneden på alle kommunens plejecentre. Menukort, fin borddækning og duften af frisklavet mad stimulerer sanserne og øger livskvaliteten for beboerne.

En bearnaisesauce skal laves fra bunden, og en kagecreme røres med æggeblommer og sødmælk. Der er ikke noget præfabrikeret pulvermad i kokken Irene Alexandersens køkken, og hun springer aldrig over, hvor gærdet er lavest, når hun laver festmiddage til beboere på kommunens plejecentre. Hendes nye job består i netop det: At lave festmiddage til beboerne på Odense Kommunes plejecentre. Hver dag i måneden er hun på et nyt plejecenter og laver en helt særlig middag til beboerne. På den måde får alle kommunale plejecentre besøg af gæstekokken cirka ti gange i løbet af 2019. Irene Alexandersens ansættelse er et supplement til det kommunale forsøgsprojekt med frisklavet mad på de to plejecentre Ærtebjerghaven og Albanigade, som vi beskrev i Fyens Stiftstidende mandag, og som blev forlænget med 2019-budgettet. Ved samme lejlighed afsatte Ældre- og Handicapudvalget to millioner kroner til et sideløbende projekt, der består i gæstekokke på alle plejecentre cirka en gang om måneden og et madfagligt team på to plejecentre. Det sidste muliggør, at der gøres lidt ekstra ud af præsentationen af maden, og at mere af madlavningen foregår i de mindre køkkener på plejecentrenes leve-bo-miljøer.

Pilotprojekter og priser for mad Ved budgetaftalen i 2018 blev politikerne enige om at afsætte fem en halv million kroner til et pilotprojekt, der skulle afdække, hvilken betydning lokalt tilberedt mad har for livskvaliteten på to af kommunens plejecentre.Valget faldt på Ærtebjerghaven og Albanigades Plejecenter, hvor der nu er ansat personale til helt lokalt at tilberede dagens varme måltid. Projektet fortsætter i 2019.



Pengene, der er sat af til pilotprojekterne, er engangs-beløb. Det vil sige, der er endnu ikke prioriteret midler til, at de kan fortsætte efter 2019.



Forvaltningen har vurderet, at det vil koste cirka 36 millioner kroner med en fuldt udrullet model med lokal madlavning til alle afdelinger i alle plejecentre. Hertil kommer engangs-investeringer på omkring 20 millioner kroner.

Ok-Aktiv medarbejder Sanne Koch er overbevist om, at beboerne nyder, at der steges og brases i køkkenet, og der gøres lidt ekstra ud af maden en gang i mellem. Foto: Michael Bager

Gang i køkkenet Denne dag på Frederiksbroens Plejecenter laver Irene Alexandersen kalveculotte med bearnaisesauce, glaserede perleløg, bagt persillerod og kartofler - til dessert trifli af frugt og creme. Det fremgår af meny-kortene, der står på bordene dækket fint op med blomster og servietter. Omkring klokken 16.30 begynder nogle af beboerne så småt at indfinde sig i spise- og dagligstuen. Køkkenet på plejecentret er i åben forbindelse med spiserummet, og beboerne kan følge med i, hvordan Irene rumsterer med gryder og pander. Sidst på eftermiddagen breder duften sig af stegte løg, frisk persille, stege i ovnen og klaret smør til bearnaisen. - Beboerne er nysgerrige, når jeg kommer med alt maden og skal til og i gang. Jeg ankommer altid omkring frokosttid, og på det tidspunkt sidder de som regel samlet i spiserummet og kan følge med i, hvad jeg bærer ind i køkkenet, fortæller Irene Alexandersen. Det er ikke så tit, at hun får hjælp i køkkenet af beboerne, men hun er overbevist om, at de er glade for, at der kommer lidt liv i plejecentrets køkken, der til daglig bliver brugt til at varme mad op fra Byen Køkken. - Det er ikke alle, der kan give udtryk for det, men jeg er sikker på, at de nyder det. Jeg får også at vide, at de spiser lidt mere de dage, hvor jeg kommer, tilføjer hun.

Gæstekokke Projektet "Gæstekokke" er en udvidelse af pilotprojektet med frisklavet mad på Ærtebjerghaven og Albanigade, der fortsætter udover projektperioden i 2019.



"Gæstekokke" og "Madfagligt team," der laver forsøg med frisklavet mad i mindre skala.



Kokken Irene Alexandersen er hver dag på et nyt plejecenter og laver en festmiddag. Det betyder at alle plejecentre i kommunen cirka hver måned får besøg af kokken, der laver en festmiddag.



"Madfagligt team" er et forsøg på to plejecentre med ansættelse af en ernæringsassistent til at færdiglave og servere maden fra Byens Køkken.

Irene Alexandersen får sine råvarer fra Byens Køkken og har selv sine gryder og pander med, når hun kommer rundt på kommunens plejecentre. Foto: Michael Bager

Øget livskvalitet Sanne Koch, der er OK-Aktiv medarbejder i Odense Kommune er ikke i tvivl om, at beboerne får noget ud af, at der kommer en gæstekok og laver mad på centret en gang om måneden. - Jeg kan se, at beboerne er glade for det. Sidst, Irene var her, sad vi en hel time og spiste, og jeg kunne mærke, at de hyggede sig. Irene er en fantastisk pige, der også er god til at snakke med beboerne. Der er lidt ekstra forkælelse den dag, siger hun. Datoen for hvornår Frederiksbroen plejecenter får besøg af gæstekokken er med vilje sammenfaldende med, hvornår OK-Aktivs medarbejder er på plejecentret. Sanne Koch hjælper med at dække bord sammen med beboerne, hvis de er friske til det, og sørger for at der er lys og blomster på bordet. - Det betyder alligevel noget, at der bliver hygget lidt ekstra en gang i mellem. Det er jeg helt sikker på, siger Sanne Koch.

Der gøres også lidt ekstra ud af borddækningen og menuerne denne dag. Foto: Michael Bager

Samler trådene Det er kommunens projektmedarbejder Helene Starostka, der samler trådene i projektet med frisklavet mad, gæstekokke og madfagligt team, der er søsat i år. Der er hende, der står for gæstekokkens menuer og samler ønsker ind fra kommunens plejecentre. - Der er mange følelser i mad, og madlavning kan være en meget sanselig oplevelse, som vækker minder. Når der bliver lavet mad tæt på, kan man gå og glæde sig, til maden kommer på bordet, og spiser måske også lidt mere, siger Helene Starostka.

Kommunens koordinator for madlavningen Hele Starostka er i tæt dialog med Irene Alexandersen og sørger for, at man efterkommer nogle af plejecentrenes ønsker til maden. Foto: Michael Bager

Når gæstekokken er på besøg giver det ekstra anledning til snak om mad. Her er det Sanne Koch og Julie Højris, der snakker med Bodil Clemmensen. Foto: Michael Bager

Odense Kommune laver forsøg med frisklavet mad på to plejecenter. Foto: Michael Bager

Odense Kommune laver forsøg med frisklavet mad på to plejecenter. Foto: Michael Bager

Ruth Larsen husker hvordan hendes mormor lavede mad. Frikadeller og stikkelbærgrød var nogle af favoritterne, fortæller hun. Foto: Michael Bager