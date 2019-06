Gaderøvere sendt på flugt af fuldtræffer

Ifølge Fyns Politis vagchef Anders Furbo Therkelsen kom den 32-årige omkring klokken 02.45 gående ad Kløversmosevej på strækningen mellem Falen og Sdr. Boulevard, da de to gerningsmænd, der kom kørende i en bil, steg ud og begyndte at passe ham op. Blandt andet krævede de den 32-åriges mobiltelefon udleveret.

For da de natten mellem fredag og lørdag forsøgte at overfalde en 32-årig mand fra Odense, fik de en lærestreg.

Hvis de to unge mænd, der natten til lørdag forsøgte sig med et gaderøveri på Kløvermosevej, har den opfattelse, at man risikofrit kan køre rundt om natten og overfalde folk, har de nu fået sig en anledning til at genoverveje den betragtning.

Fyns Politi hører meget gerne fra folk, der eventuelt måtte have set noget. De to gerningsmænd beskrives som værende af anden etnisk oprindelse end dansk, men dansktalende.

Lovligt nødværge

Om den 32-årige har boksebaggrund eller lignende, siden han så effektivt har evnet at forsvare sig, melder historien ikke noget om.

- Man må formentlig konstatere, han ramte bedre end de to gerningsmænd, siger Anders Furbo.

I øvrigt vurderer vagtchefen ikke, at sagens offer risikerer at ende som gerningsmand ved at have slået igen. Han vil næppe blive sigtet.

- Nej, her er vi inde under nødretsbestemmelserne. Hvis man bliver udsat for et igangværende røveri, hvor man bliver tildelt slag, så har man ret til at forsvare sig, så længe ens reaktion er nogenlunde proportionel med det, man selv er blevet udsat for.

- Havde han slået dem til plukfisk med et jernrør, havde det selvfølgelig været en anden sag, siger Anders Furbo Therkelsen.