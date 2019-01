NÆSBY: Gabriele Guldborg voksede op i Tyskland under Anden Verdenskrig og endte bagefter i DDR. Mandag klokken 10 er hun hos Herreholdet i Næsby Sognegård for at berette om at være ung i DDR, Deutsche Demokratische Republik, som magthaverne kaldte den del af Tyskland, som efter 1945 endte i russisk interessesfære. /RAS