Fyringer rammer inden jul: Op mod hver ottende mister job i børne-administration

Det er endnu ikke muligt at få oplyst præcis, hvilke jobfunktioner og hvilke afdelinger der rammes, men ifølge beskrivelsen af konsekvenserne, som Børn- og Ungeudvalget tirsdag fik præsenteret, går det altså ud over både oversættelsen af politiske strategier til praksis, understøttelsen og rådgivningen af dagtilbud og skoler, den politiske betjening og ledelsen i centraladministrationen.

Sådan lyder nogle af konsekvenserne af de millionbesparelser, politikerne har besluttet at hente på Børn- og Ungeforvaltningens ledelse og administration frem for direkte hos børnene og de voksne omkring dem.

13-14 stillinger bliver nedlagt. Medarbejdere bliver fyret. Det kommer til at tage længere tid at implementere ny lovgivning og nye politiske initiativer.

Efter ophedede diskussioner og en del skæld ud valgte politikerne at droppe langt det meste af Børn- og Ungeforvaltningens sparekatalog for i stedet at finde millioner på primært forvaltningens administration og ledelse. Med undtagelse af Enhedslisten er partierne i Børn- og Ungeudvalget enedes om at finde besparelser og omprioriteringer på - blandt andet - følgende måde:- Mindre ledelse og administration: 12,9 mio. kr. - Færre eksterne konsulenter: 2,5 mio. kr. - Mindre kompetenceudvikling: 1,5 mio. kr. - Bedre indkøb og digitalisering: 2,5 mio. kr. Desuden skal forvaltningen spare 18 mio. kr. på de såkaldte sammenhængende borgerforløb, der er en tidligere vedtaget besparelse, der ikke er nået i mål. Næste år lukkes hullet i kassen med engangsbeløb fra for eksempel ansættelsesstop i administrationen og en reduktion af kontorartikler, mødeforplejning og efteruddannelse.

- Der er mange af konsekvenserne, man ikke kommer til at opleve her og nu, mener Susanne Crawley Larsen.

- Men det kommer for eksempel til at tage længere tid at udvikle noget nyt. Det er ikke nødvendigvis noget, børn eller forældre lægger mærke til, for de ved jo ikke, hvad de ikke får lige så hurtigt.

- Der kan også være dagsordener, vi vælger slet ikke at gå ind i, og når man også skruer ned for kompetenceudvikling og muligheden for kurser og efteruddannelse af medarbejdere, så vil det over tid afspejle sig. Det kan betyde, at det bliver en mindre attraktiv arbejdsplads at være på.

Alligevel fastholder rådmanden, at det er bedre at spare på hk'ere, djøf'er og ledere end på pædagoger og lærere, som det første sparekatalog lagde op til. Et sparekatalog, som politikerne efter hård kritik og heftige diskussioner skrottede.

- Vi har rigtig dygtige medarbejdere i forvaltningens administration, og vi bliver i stand til at prioritere i opgaverne. Så jeg er ikke bange for, at vi ikke har styr på økonomien, at vi ikke betaler regninger til tiden, eller at vi får ulovlig praksis, siger Susanne Crawley Larsen.