Fynske billeder har vokseværk: Nu kan man søge i flere hundrede tusinde billeder

Frit Danmarks børnehave var i 1963 på gårdbesøg på Skovly ved Skårupøre. Her mødte de blandt andet en skorstensfejer, der fortalte historier for børnene. Foto: Fyens Stiftstidendes pressefotosamling/Stadsarkivet

Databasen Fynske Billeder har vokseværk. Lige nu tygger frivillige sig gennem tusindvis af fotos, der snart bliver søgbare.

Historien hitter. Sådan helt bogstaveligt på den unikke billeddatabase Fynske Billeder, der er en stor samling af pressefotos fra Fyens Stiftstidende fra 1943 og frem til 1970. For siden databasen blev relanceret i januar 2016, har fynboer med interesse for deres helt nære historie kunnet klikke sig ind på omkring 43.000 pressefotos. - Vi har siden starten oplevet en stor interesse for databasen. Man kan bare se på, hvad der deles på sociale medier af gamle billeder for at få et indtryk af, hvor stor interesse der er for historiske fotos, fortæller stadsarkivar i Odense, Jørgen Thomsen. Det er Stadsarkivet/Historiens Hus, der har fået scannet op mod 120.000 nye billeder ind, som en stor gruppe af frivillige siden har haft mellem hænderne for at klargøre til databasen. Når tallet for indscannede billeder er større end dem, man rent faktisk kan se, hænger det sammen med, at fotograferne ofte tog flere billeder af samme motiv. Men 43.000 er også en del museklik. Og nu kommer der endnu flere.

Café Stiften Har du abonnement på avisen, er der mandag den 18. marts mellem klokken 16 og 18 mulighed for at høre mere om arbejdet med databasen og ikke mindst se endnu flere billeder. Her afvikler vi i samarbejde med Stadsarkivet/Historiens Hus et Cafè Stiften-arrangement på Banegårdspladsen.Arrangementets anden del er historier fra 41 års arbejde på arkivet - fortalt af den afgående stadsarkivar Jørgen Thomsen.

I 1963 vandt B1913 pokalfinalen 2-1 over Køge i Københavns Idrætspark ? og for andet år i træk havnede DBU-pokalen på Fyn, da B1909 vandt året før. B1913?s anfører Kaj Andersen har her modtaget pokalen og interviewes af Gunnar Nu Hansen. Foto: Fyens Stiftstidendes pressefotosamling/Stadsarkivet

Dobbelt så mange fotos - Første fase i det her projekt var at præsentere Fynske Billeder i version 2.0, som vi gjorde i januar 2016. Næste step tager vi nu, hvor de frivillige har fået yderligere 125.000 filer, som de er ved at gennemgå. Så med tiden vil vi formentlig få dobbelt så mange billeder som nu, som fynboerne kan søge i, fortæller stadsarkivaren. Faktisk vokser antallet løbende, fordi de op mod 80 frivillige, der har meldt sig til arbejdet med de mange pressefotos, lægger billederne online, efterhånden som de får dem klargjort. Det er noget med at sørge for, at de registrerede tekster lægges ind på de rette fotos. Mandag i næste uge kan Fyens Stiftstidendes læsere få et indblik i arbejdet ved et stort Café Stiften-arrangement. For det er avisens pressefotos og ikke mindst donationer fra Den Fynske Bladfond, der har gjort det muligt for alvor at få gjort de historiske fotos tilgængelige. Snart får Stadsarkivet/Historiens Hus også deres egen negativscanner, så man selv med frivillige kræfter kan få scannet endnu flere fotos ind.

Universitetets årsfest. Det kun to år gamle Odense Universitet holdt i 1968 årsfest, og da der kun var mellem 200 og 300 studerende, var det obligatoriske rektorhåndtryk hurtigt overstået, men så var der selvfølgelig bal bagefter. Det hele foregik i Teknikums lokaler på Niels Bohrs Allé med øl, pølser og musik fra Kardinalernes orkester. Foto: Fyens Stiftstidendes pressefotosamling/Stadsarkivet

Sporten fylder mere I den store portion, der nu bliver tilgængelig, kan særligt de sportsglade fynboer glæde sig. - I første omgang var der ikke så mange sportsfotos, men dem er der temmelig mange af nu. Så det vil sikkert glæde mange, siger Jørgen Thomsen, der også glæder sig over, at databasen nu er endnu mere brugervenlig - både for dem, der sidder derhjemme og søger, og for dem, der hjælper med at registrere. Man kan søge på billeder på flere måder. Enten ved at bruge et kort, hvor man kan finde alle billeder, der er optaget i det område, man er interesseret i. Eller i en mere traditionel søgning. Og skulle man falde over et foto, der er så spændende, at man gerne ville have sin egen kopi, så kan det bestilles direkte fra Stadsarkivet/Historiens hus. Hvis man vil gå på opdagelse i de mange fotos, kan man gøre det via hjemmesiden fynskebilleder.dk.

Traditionen tro blev de nye skuespillerelever på Odense Teater fotograferet. Her er de nye eleverne, der begyndte i august 1968. Fra neden ses Helle Sørensen, Kirsten Olesen, Sonja Oppenhagen, Torben Sekov, Espen Andersen Hagen, Kim Skat Nørrevig og Niels Jørn Alsing. Foto: Fyens Stiftstidendes pressefotosamling/Stadsarkivet

Seriekamp på OBs baner i Munke Mose i sensommeren 1963. OB vandt mudderkampen 6-2 over Nyborg. Foto: Fyens Stiftstidendes pressefotosamling/Stadsarkivet

Ulveunger på byløb ved Filosofgangen i september 1968 ? og selvfølgelig har spejderne korte bukser på. Billedet blev aldrig bragt i avisen. Foto: Fyens Stiftstidendes pressefotosamling/Stadsarkivet

Den hotteste bademode anno september 1968 blev vist frem ved Restaurant Skoven. Her er det en såkaldt sweaterbadedragt af mærket Triumph. Det var en ud-i-et dragt med lavtsiddende bælte og et par meget, meget moderne solbriller. Foto: Fyens Stiftstidendes pressefotosamling/Stadsarkivet

To OB-legender fotograferet på stadion i 1963. Til venstre er det en ung Richard Møller Nielsen, der er i samtale med Jørgen Leschly Sørensen med en cigaret i hånden. Foto: Fyens Stiftstidendes pressefotosamling/Stadsarkivet

Den græskortodokse ærkebiskop Makarios var i august 1968 på besøg i Odense ? han var på det tidspunkt også Cyperns første præsident. Han besøgte blandt andet H.C. Andersens Hus, hvor museumsdirektør Niels Oxenvad viste rundt. Foto: Fyens Stiftstidendes pressefotosamling/Stadsarkivet

I efteråret 1963 nedlagde en gammel Ford M 39.978 først et p-skilt og kørte siden ind i et træ på Sdr. Boulevard. Her er politiet ved at optage rapport. Billedet blev aldrig bragt i avisen. Foto: Fyens Stiftstidendes pressefotosamling/Stadsarkivet

Egeskov Marked i september 1968. Hestehandleren venter på kunder. Foto: Fyens Stiftstidendes pressefotosamling/Stadsarkivet

Den 82-årige tysker Ernst Räder fra Emden på cykelferie i Danmark. Cykelveteranen overnattede på vandrerhjemmet Kragsbjerggård, og så gik turen videre. Alderen kunne ikke mærkes på ham, og han klarede let 70-100 km om dagen. Foto: Fyens Stiftstidendes pressefotosamling/Stadsarkivet