Fynsk politimand fik bøde efter biljagt i Odense

En 39-årig politibetjent fra Fyns Politi er blevet idømt en bøde for at køre over for rødt i flere kryds i Odense centrum uden brug af blink eller sirener.

Fredag i sidste uge måtte en politibetjent tage plads på anklagebænken ved Retten i Odense. Den 39-årige var tiltalt for den 18. januar 2018 at køre over for rødt i to kryds i Odense centrum uden at bruge hverken blink eller sirene.

Politibetjenten og hans kollega kørte i en civil patruljevogn, da de skulle hente et vidne i en anden sag, som skulle transporteres fra vidnets bopæl til politistationen i Hans Mules Gade. Da patruljevognen holdt på Ejlskovsgade og vil dreje til højre af Thomas B. Thriges Gade, blev de overhalet af en Mazda, som kører over for rødt i krydset.

Det fik de to betjente til at starte en biljagt, som strakte sig over 300 meter, inden de fik fat på føreren af Mazdaen. Under eftersættelsen passerede den civile patruljevogn to kryds, hvor lyset var rødt uden brug af sirene eller blink.

Fredag formiddag besluttede byretten så, at politibetjenten skal idømmes en bøde på 1.000 kroner for episoden. Derudover skal politibetjenten betale sagens omkostninger.

Selv om politibetjenten under sidste uges retssag gjorde retten opmærksom på, at det ville få betydning for politiets mulighed for at løse udrykningsopgaver bedst muligt, hvis han blev dømt, valgte retten alligevel at idømme ham bøden på 1.000 kroner.

Ifølge politibetjenten var det et bevidst fravalg ikke at bruge sirenen, da han ikke ville stresse føreren af Mazdaen yderligere.

Efter rettens opfattelse bør man ikke undlade at bruge udrykningssignaler, selv om det kan skabe uro og forårsage fare for andre trafikanter, når det er i tæt bymæssig bebyggelse og i civil patruljevogn.