Fynsk julehjælp: De fattige er blevet fattigere - og vi taler grimmere om dem

For bag tallene ligger en historie om, at de fattige er blevet endnu fattigere. Og om at Frelsens Hær i år på landsplan har modtaget omkring 12.000 ansøgninger om julehjælp, og at man derfor med Frelsens Hærs informations- og forvaltningschef Lars Lydholms ord har sorteret de "rigeste" af de fattige fra.

Siden 2013 har Frelsens Hær på landsplan hvert år uddelt julehjælp til et sted mellem 8000 og 9000 familier. Det kunne ved et overfladisk blik tyde på, at antallet af fattige familier i Danmark har ligget nogenlunde stabilt de sidste fem år, men så enkelt er billedet langtfra.

Fastholdt i fattigdom

Når Lars Lydholm kigger nærmere på tallene, kan han også se en anden tendens: Det er langt hen ad vejen de samme mennesker, som søger julehjælp år efter år. De samme mennesker, der er fastholdt i permanent fattigdom.

Både på den lange og den korte bane skyder Lars Lydholm skylden på lovgivningen med kontanthjælpsloftet som den største del af forklaringen.

- Vi så det allerede første jul efter kontanthjælpsloftet. De fattigere er blevet fattigere. Det kan vi se på de rådighedsbeløb, ansøgerne har, siger Lars Lydholm, som nøgternt kan konstatere, at kontanthjælpsloftet stort set ikke har nogen effekt, når det gælder om at flytte folk ud af fattigdommen. Det incitament til at komme i beskæftigelse, såsom "det skal kunne betale sig at arbejde", der er en væsentlig del at politikernes italesættelse af kontanthjælpsloftet, virker ikke i virkeligheden, vurderer Lars Lydholm, og det får ham til at konkludere:

- Fattigdommen i Danmark er lovgivningsbestemt.

Der skal andet til end at skære i ydelserne for at få folk ud af permanent fattigdom. Lars Lydholm peger blandt andet på et succesfyldt projekt i Sønderborg, som Frelsens Hær er involveret i. Det handler om at arbejde intenst med de fattige familier omkring stabilisering og netværk. Om at tilknytte mentorer og om at sikre, at man ikke render ind i 10-15 forskellige sagsbehandlere.