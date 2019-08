En 29-årig mand har været forsvundet siden 5. august. Politiet frygter, at han flakker omkring og har brug for hjælp.

Odense: Fyns Politi sendte lørdag en efterlysning ud på Twitter.

Den efterlyste er 29-årige Daniel Rosenkjær Hansen fra det centrale Odense.

Daniel Rosenkjær Hansen har været forsvundet siden den 5. august.

Politiet oplyser, at den 29-årige er afhængig af medicin, dog ikke livsvigtig, men det frygtes at han flakker omkring og har brug for hjælp.

Hvis man har oplysninger om den efterlyste, kan man kontakte Fyns Politi på telefonnummer 114.