Fyns Grafiske Værksted klar med redningsaktion for sig selv

Medlemskontingentet stiger med 50 procent for at kompensere for manglende salg, der skyldes gravearbejdet i byen. Men der er ingen panik, lyder det fra den daglige leder.

- Alle ved jo, at vi har været placeret i orkanens øje sådan rent byomdannelsesmæssigt, og det har betydet et fald i salget fra værkstedet. Når vi ser på den kommercielle bylivsundersøgelse, Odense Kommune har fået lavet, og som viser et gennemsnitligt fald i handelsomsætningen på omkring 25 procent, kan vi jo se, at det passer meget godt på os. Derfor er der ikke noget underligt i, at vi også har oplevet lidt dårligere år, siger Lene Leveau.

Krisen handler om, at medlemmerne sælger færre stykker grafik fra værkstedsgalleriet end tidligere, hvilket betyder en mindre indtjening. Som følge heraf har foreningen måtte gnave i egenkapitalen for at få enderne til at nå sammen.

Der var lagt op til en dramatisk aften, da medlemmerne af Fyns Grafiske Værksted i sidste uge var inviteret til foreningens generalforsamling. En halvering af egenkapitalen og forslag om at sætte kontingentet op til det dobbelte fik mange af medlemmerne til at møde op.

Kontingentet for de 285 medlemmer af Fyns Grafiske Værksted skal stige fra 1000 til 1500 kroner om året. Det er netop vedtaget på generalforsamlingen.Det skyldes at foreningens egenkapital på få år er halveret fra 150.000 kroner til 70.000. De fleste medlemmer af værkstedet er fynske, men der er en stor del fra hele landet og også mange udenlandske medlemmer. Foreningen - og værkstedet - har eksisteret i 43 år. Kilde: Fyns Grafiske Værksted

Stigning på 50 procent

Hun er tilfreds med, at generalforsamlingen besluttede at hæve det årlige kontingent fra 1000 til 1500 kroner ud fra en betragtning om, at det har været fastfrosset i mange år.

- Vores medlemmer har måske været lidt forkælede med at have det samme kontingent længe, og nu havde vi reel grund til at hæve det for at sikre vores fundament - egenkapitalen. Den er faldet fra 150.000 til 70.000 kroner over nogle år, så den skal vi have sikret, siger hun.

Ifølge Lene Leveau er det dog ikke grund nok til at gå i panik omkring værkstedets fremtidige beståen:

- Med vores opråb ville vi have medlemmernes opmærksomhed og forståelse for den opståede situation, og det fik vi. Vi konsoliderer os bare, siger hun.

At der kan være frygt for medlemsflugt på grund af den forhøjede kontingentsats tager hun med ophøjet ro:

- Vi oplever en stor interesse fra udenlandske kunstnere, som ikke vil undlade at melde sig ind hos os, selv om der er en stigning på 50 procent. Vi havde naturligvis en snak om, at der er fattige kunstnere, men dem, der ikke kan leve af deres kunst, laver som regel noget andet ved siden af. Måske er der nogen, der nu overvejer hvor meget, de får for pengene, men jeg tror ikke, vi vil opleve medlemsflugt, siger hun.