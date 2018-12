Fynhjælper Fyn: Kro og kortspil giver penge i kassen

Det med kroen handler om Den Standhaftige Tinsoldat i Frue Kirkestræde, der generøst har doneret 2000 kr. Tinsoldaten eller endda "Tinneren", som den hedder i folkemunde, ligger lige over for Vor Frue Kirke, i en smuk gammel bygning. Den tjener et vigtigt socialt formål som byens gennem årtier førende morgenværtshus i weekenderne. Og nu bliver der så lagt endnu en social dimension til med de 2000 kr. til Fyn hjælper Fyn.

Et blik ned over listen af givere, der var i onsdagsavisen, åbenbarer dog også nye navne. Blandt andet kan det konstateres, at noget så ukristeligt som kro og kortspil er med inde over i alt 2800 kr., som vi med glæde har modtaget.

Når man sådan kigger ned over listerne over de mange, der har givet penge til Fyn hjælper Fyn, dukker der både nye og kendte navne op. Blandt de kendte navne, der har været med i nogle år og hører til de store donatorer, er for eksempel den lokale entreprenørvirksomhed TC Anlæg, som igen i år er blandt de økonomiske topscorere med en donation på 10.000 kr..

Ingen pakkeleg

På Bogensevej i Næsby holder et væld af kortspillere til i Bridgehuset. Blandt godt et dusin klubber med adresse på Bogensevej er Bridgeklubben BK 45. Den 73 år gamle klub har 36 medlemmer, der spiller hver tirsdag. For nylig var de 32 af dem samlet til julefrokost, og her er det en tradition, at man har en lille pakkeleg, hvor hver deltager tager en sjov gave med til en værdi af 25 kr.

Denne gang blev deltagerne i julefrokosten dog enige om at droppe pakkelegen. I stedet valgte de hver at donere 25 kroner til Fyn hjælper Fyn. Den mellemstore tabel siger, at 32 gange 25 er lig med 800 kr., og det var da også præcis dette beløb, der optrådte på onsdagens liste over givere.

At klubben hedder BK 45 mere end indikerer, at den er stiftet i 1945. Det bekræfter formand Ole Højgaard Jochumsen, som fortæller, at man er i fuld gang med at spare sammen til 75-års-jubilæet, som i sagens natur finder sted i 2020. Men det forhindrede altså ikke klubbens medlemmer i at spendere 800 kr, til Fyn hjælper Fyn, som vi siger tak for, ligesom vi takker Den Standhaftige Tinsoldat og alle jer andre.