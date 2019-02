Fynbus frygter ikke konsekvenser af letbane-forsinkelse

Fynbus har mistet tusindvis af passagerer i Odense, mens der er blevet arbejdet for at anlægge Odense Letbane. Fynbus-direktør Carsten Hyldborg forventer dog ikke, at en forsinkelse på op til otte måneder vil få negative konsekvenser for det offentlige trafikselskab eller for de fynske passagerer.

Odense Letbane vil formentligt tidligst køre med passagerer i sensommeren 2021, men da alt andet end omkring 200 meter ved Albani Torv vil stå klar efter tidsplanen, forventer Fynbus ikke, at forsinkelsen vil få nogen nævneværdige konsekvenser for busdriften.

Det fortæller Fynbus-direktør Carsten Hyldborg.

- Det er vores opgave at lave en køreplan, der er klar til drift, når letbanen begynder at køre, så afgangstiderne for bus og letbane korresponderer med hinanden. Vi skal selvfølgelig ind og have kigget på, hvad den udskudte drift af letbanen betyder i forhold til vores planlægning, men vi tager det egentlig bare til efterretning, siger Carsten Hyldborg.

En uvildig rapport slog for mindre end et år siden fast, at Fynbus havde mistet knap 2 millioner passagerer fra 2014 til 2017, og at busserne på en almindelig hverdag i 2017 i Odense kørte med omkring 7.000 færre passagerer end i 2015.

Forklaringen skulle ifølge rådgivnings- og analysefirmaet Via Trafik findes i overgangen til rejsekortet, afskaffelsen af billetordningen "Odense for en 10'er" og i det letbanegraveri i Odense, der nu fortsætter i op til otte måneder ekstra.

Men da forlængelsen af anlægsperioden er isoleret til stykket omkring den sydlige del af TBT-projektet, frygter Carsten Hyldborg ikke, at passagerne fortsat vil finde andre transportveje end de fynske busser.

Carsten Hyldeborg peger på, at der er en tendens til, at passagertallet ikke falder så kraftigt, som det har gjort.

- Vi har svært ved at sige, om passagertallet er faldende, eller om det er stagneret. Men der er i hvert fald en tendens til, at det ikke falder nær så kraftigt, som det har gjort tidligere. Vi har lavet en køreplan, som forudsætter, at anlægsarbejdet med letbanen skrider frem som planlagt, men det synes vi faktisk også, at det har gjort indtil nu, siger Carsten Hyldborg.