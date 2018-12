Fynboer med hjertet på rette sted: Står i kø til raslebøsserne

Midt i gågadens julemylder står Lone og Ole og samler penge ind til dem, der ikke har så meget at holde jul for. Og det lader til, at vi gerne vil give.

Ole Hansen, der ikke synger lige så højt som Lone, men hvis intentioner er lige så gode, fortæller, at han har stået på gaden til jul i mange år:

Selvfølgelig går mange blot forbi de to indsamlere, men det er langt fra alle. I gennemsnit klirrer det i en af bøsserne hvert 20. sekund. Op til flere gange må folk stå i kø førend de kan komme til bøssen.

De to korpsledere fra Frelsens Hær har placeret sig på Vestergade ved H&M og Frellsen Chokolade. Her går folk forbi i begge retninger. De fleste med poser eller pakker til dem, de holder af.

Akkompagneret med raslen fra indsamlingsbøtterne får musikken de forbipasserende til at stoppe op én efter én.

Selvom de ikke synger helt i takt, og lyden drukner lidt i det almindelige spektakel, så er der en vis magi over Lone Lehim og Ole Hansens duet.

Selvom kulden kun tillod de to korpsledere at stå ude i en times tid, var deres raslebøsser godt fulde. Foto: Michael Bager.

- For fem år siden fik jeg selv julehjælp, nu har jeg fået et job og fået råd til selv at give lidt.

- Jeg havde ikke lige mere, siger hun smilende, og løber over til sin veninde.

Sådan en kvinde kommer på et tidspunkt over og afleverer en 500 kroneseddel. Og da hun bliver spurgt, hvorfor hun giver så meget, svarer hun:

Langt de fleste af dem, der er ovre ved bøsserne, er kvinder i alderen 50-70. Og mange af dem lægger sedler i stedet for mønter, imens deres mænd ventende står og småtripper et par meter derfra.

Selvom Ole fortæller, at alle typer af mennesker donerer, så tegner der sig alligevel et billede af, hvem der giver mest.

Der er noget i luften

- Deer er noooget i luften, jeg ved ikke hvad. Lone og Ole synger ufortrødent videre, selvom termometeret viser sølle 1,5 grader.

De julehandlende har også trodset kulden, og spenderer i stor stil - men ikke til dem selv.

Og det viser sig måske allermest lige her, at julen er en tid, hvor vi for en gangs skyld ikke tænker på os selv hele tiden.

I vore dage, hvor alt skal være "se mig", og hvor de sociale medier flyder over med selfies, er det berigende at se, hvordan folk ydmygt går op til raslebøsserne. Ingen dvæler eller tager billeder. De giver i sandhed ikke for deres egen skyld.

Det siges, at hvis man praler med sine gode gerninger, er gerningen gjort for ens egen skyld. Men her på Vestergade, i 1,5 graders kulde, er der fyldt med varme hjerter, der giver med hjertet.

Der er noget i luften, jeg ved godt hvad.