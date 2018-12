Fyn hjælper Fyn: Vi fynboer er generøse

Sent mandag eftermiddag var der mismod. Dagens tal kom vanen tro ind på en mail fra controller Dorthe Djørup Nielsen, der gennem samtlige ni år med Fyn hjælper Fyn har holdt effektivt sammen på hele den regnskabsmæssige logistik. Mandagens tal var ikke gode. Vi lå rundt regnet 50.000 kr. under tallene fra samme mandag sidste år. Selvbebrejdelserne boblede. Vi havde åbenbart ikke gjort det godt nok.

Nu er det torsdag eftermiddag, julehjælpen er uddelt hos Frelsens Hær, og selvbebrejdelserne er jaget på flugt - takket være jer.

Journalistik er ikke en konkurrencesport, men vi er ærekære. Vi vil gerne have, at vore artikler bliver læst af så mange som muligt. Vi vil gerne have høje kliktal på nettet. Nogle gange vil nogle af os det endda lidt for meget, men det er en anden historie. Og når vi sætter os i spidsen for en indsamling, vil vi gerne have, der kommer så mange penge som muligt i kassen. Så enkelt er det journalistiske og menneskelige sind nu engang.

Nu er det torsdag eftermiddag, og vi kan lettere selvfedt klappe os selv på skuldrene og sige: - Vi satte rekord.

Men det er jo ikke helt sandt. Den korrekte formulering lyder: - I satte rekord.

Med 284.060 kr. i kassen blev 2018-udgaven af Fyn hjælper Fyn den bedste, siden vi begyndte i 2010. Erfaringsmæssigt ved vi endda, at der godt kan komme nogle få tusinde ekstra dryppende hen over julen, da ikke alle bankoverførsler foregår lige hurtigt.

Indledningen til årets indsamlingskampagne var et interview med Lars Lydholm fra Frelsens Hærs landsledelse, der har stået i spidsen for julehjælps-indsamlinger i en halv menneskealder.

Han sagde nogle ting, der kan virke som et paradoks. På den ene side bliver de fattige fattigere og mere stigmatiserede. Et eller andet "vi" har en tendens til at tale grimt om de fattige. På den anden side oplever Lars Lydholm en stigende generøsitet og solidaritet fra helt almindelige danskere.

Det sidste tyder årets fine indsamlingstal jo helt klart på er sandt. Efter årets Fyn hjælper Fyn kan man med sindsro konstatere, at der er masser af generøsitet og solidaritet blandt fynboer.

Måske er der i virkeligheden to slags "vi". Det kan vi så tænke over, mens vi tæller ned til højtiden, og herfra skal lyde et glædelig jul til alle, hvordan I end fejrer den. Samt ikke mindst en dybfølt tak for alle bidrag, store som små, der er med til at sikre, at folk, der ikke har meget at gøre med, får gode juledage.