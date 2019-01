Fyn hjælper Fyn: Rekord forbedret med 20.000 kroner

464 fynske familier modtog julehjælp fra Frelsens Hær Odense. Hjælpen blev uddelt kort før jul, og der er én væsentlig forklaring på, at det kunne lade sig gøre at hjælpe så mange: Fyn hjælper Fyn.

Indsamlingen, hvor vi beder læserne om at give et bidrag til julehjælpen, satte rekord, og det var vigtigt, for antallet af modtagere af julehjælp var vokset fra 412 i 2017 til 464 i 2018.

Hos Frelsens Hær Odense er korpslederparret Lone Lehim og Ole Hansen dybt taknemmelige for de mange bidrag:

- Uden Fyn hjælper Fyn havde vi ikke kunnet hjælpe nogen, for vi har slet ikke pengene selv, siger Ole Hansen.

- Indsamlingen betyder så meget for os. Den giver arbejdsro, siger Lone Lehim med tanke på, at man hos Frelsens Hær Odense ved, at der er et økonomisk grundlag for at hjælpe de mange familier.