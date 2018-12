Fyn hjælper Fyn: Indsamling slår alle rekorder

Det blev efter en lidt træg begyndelse en klar succes. Ved den tilsvarende kampagne sidste år blev der sat rekord med 272.349 kr. indsamlet. I år fik det samlede tal endnu et nøk opad med et facit på 284.260 kr.

Problemet er bare, at Frelsens Hær ikke har pengene til at dele ud til alle. Der er brug for donationer udefra, og i den forbindelse har Fyens Stiftstidende gennem godt en uge afviklet kampagnen Fyn hjælper Fyn, hvor læsere har kunnet bidrage via bankoverførsler og mobile pay.

Hen over torsdagen delte Frelsens Hær Odense julehjælp ud til 463 altovervejende børnefamilier. 598 havde søgt, og det var altså 463, der havde opfyldt de strenge kriterier for at få julehjælp.

Uddelingen

Der var i alt fire uddelinger hos Frelsens Hær Odense i løbet af torsdagen, og vi var til stede med reporter og fotograf til den tredje af de fire med reporter og fotograf.

Ved uddelingen kl. 13 ser vi, at glæden lyser i øjnene på syv-årige Dana Abdel Karam, da hun får øje på bamserne. Og endda får at vide, at hun må vælge en til at tage med hjem.

Hendes far taler ikke så godt dansk, men ved hjælp af Dana får han fortalt, at Dana har tre yngre søskende. Så der kommer tre ekstra bamser ned i poserne, som skal med hjem. Poserne er fyldt med den julehjælp, Frelsens Hær Odense torsdag delte ud.

Dana og hendes familie, far, mor og tre yngre søskende, stammer fra Syrien og kom til Danmark for to år siden. Dana fortæller, at hun går på Provstegårdskolen, og hun kan nu tage hjem og dele bamser ud til de små, og de kan alle lege med Lego, der vanen tro er en del af julehjælpen sammen med supermarkeds-gavekort.

Måske skulle reporteren have spurgt, om Dana og hendes familie overhovedet er kristne og dermed, om de overhovedet fejrer jul. Men det spørgsmål er irrelevant, for Frelsens Hær deler julehjælp ud til alle, der med tørre tal kan dokumentere, at de har julehjælp behov. Etnicitet og religiøsitet er ikke en del af det anselige spørgeskema, som skal udfyldes for at komme i betragtning til julehjælp.