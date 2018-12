Fyn hjælper Fyn: 3886 kroner for en times arbejde

Ikke fordi, jeg ikke vidste det i forvejen, men konklusionen står endnu mere lysende klart efter tirsdag eftermiddag at have foretaget en times vandring rundt i huset med raslebøsser i begge hænder. For at give Fyn hjælper Fyn et finansielt boost efter nogle dage, hvor de generelle indsamlingstal har ligget en del under sidste års - hvor vi godt nok også satte rekord.

Fyens Stiftstidende samler ind til fordel for Frelsens Hær, som igen i år har fået et rekordstort antal ansøgninger om julehjælp. Du kan hjælpe ved at indbetale et beløb, stort eller lille, i banken eller via Mobilepay. Bank (gerne netbank): Reg. nr. 4366 konto nr. 3362275032 Mærk indbetalingen: "Fyn hjælper Fyn" Mobilepay: Tlf. nr. 85 86 85 - (der kun er seks cifre i nummeret) Alle firmaer og enkeltpersoner, der bidrager, får deres navn nævnt i Fyens Stiftstidende og på Fyens.dk, medmindre de ønsker at være anonyme og selv gør opmærksom på det ved indbetalingen.

I kan også prøve

Torsdag skal Frelsens Hær Odense dele julehjælp ud til 463 familier, der er udvalgt blandt 598 ansøgere. Det er næsten udelukkende børnefamilier samt nogle få enlige eller par uden børn, som alle har det til fælles, at de har svært ved at få pengene til at slå til i hverdagen.

Derfor har vi på Fyens Stiftstidende hvert år siden 2010 afviklet kampagnen, Fyn hjælper Fyn, hvor vi beder læserne om hjælp. Frelsens Hær har nemlig ikke de penge, der skal til for at uddele til alle, der har julehjælp behov, med mindre der kommer økonomisk assistance udefra.

Ét er at opfordre andre til at give. Noget andet er at gå foran med et godt eksempel, og det var så, hvad vi forsøgte i mediehuset på Banegårdspladsen.

Det kan kun anbefales til andre arbejdspladser, at man prøver at gå en tur rundt i huset for at samle ind til et godt formål. For eksempel Fyn hjælper Fyn. Det er ikke mindst interessant på en stor arbejdsplads, hvor alle ikke kender alle. Så finder man ud af, hvor den, man måske kun flygtigt møder i indgangen eller i kantinen, sidder i huset. Og dermed også i hvilken afdeling.

Så andre virksomheder, små som store, er velkomne til at kopiere idéen. Hvis I vil nå at gøre det til fordel for Fyn hjælper Fyn, skal I dog skynde jer. For vi slutter kampagnen, når julehjælpen er delt ud på torsdag hos Frelsens Hær. Men ellers kan I jo altid komme igen i 2019.